Kết quả Man City đấu với Chelsea, vòng 20 Ngoại Hạng Anh mới nhất

Man City 0-0 Chelsea Tiếp tục cập nhật

Cập nhật mới nhất

Trận Man City đấu với Chelsea diễn ra trên sân vận động Etihad (Manchester, Anh) từ 0h30 ngày 5/1.

Trước trận đấu, Man City đứng thứ 3, Chelsea vừa mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Đội hình Man City vs Chelsea

Man City: Gianluigi Donnarumma (25); Matheus Nunes (27), Ruben Dias (3), Josko Gvardiol (24), Nico O'Reilly (33); Bernardo Silva (20), Rodri (16), Tijjani Reijnders (4); Phil Foden (47), Rayan Cherki (10); Erling Haaland (9).

Chelsea: Filip Jorgensen (12); Josh Acheampong (34), Trevoh Chalobah (23), Benoit Badiashile (5), Malo Gusto (27); Reece James (24), Enzo Fernandez (8); Willian Estevao (41), Cole Palmer (10), Pedro Neto (7); Joao Pedro (20).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 20

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Man Cityd dấu với Chelsea, cục diện bảng xếp hạng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 20 40/14 48 2 Aston Villa 20 33/24 42 3 Man City 19 43/17 41 4 Liverpool 19 30/26 33 5 Man Utd 20 34/30 31 6 Chelsea 19 32/21 30 7 Sunderland 19 20/18 29 8 Brighton 20 30/27 28 9 Everton 19 20/20 28 10 Brentford 19 28/26 27 11 Crystal Palace 19 22/21 27 12 Fulham 19 26/27 27 13 Tottenham 19 27/23 26 14 Newcastle United 19 26/24 26 15 Bournemouth 20 31/38 23 16 Leeds United 20 26/33 22 17 Nottingham 20 19/33 18 18 West Ham 20 21/41 14 19 Burnley 20 20/39 12 20 Wolves 20 14/40 6

Thông tin trước trận đấu

Theo dự đoán bằng thuật toán mô phỏng của Soccerway, khả năng Man City giành chiến thắng là 34%. Man City không thua trong 10 trận đối đầu gần nhất với Chelsea (thắng 8, hòa 2).

Cơ hội có 3 điểm của Chelsea là 26%, không phải tỷ lệ thấp trong bối cảnh phải chơi trên sân khách. Với tỷ lệ hòa lên tới 40%, "The Blues" có cơ sở để hy vọng. Thực tế, Chelsea mùa này chơi rất tốt trong các trận đối đầu với nhóm đầu bảng xếp hạng.

Haaland ghi 19 bàn sau 19 trận ở Ngoại Hạng Anh trước khi Man City đấu với Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Man City chào đón Jeremy Doku và Rodri trở lại ở trận gặp Sunderland. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng mất 2 cầu thủ ở các vị trí tương ứng là Savinho và Nico Gonzalez.

Đây là 2 trường hợp chấn thương mới nhất, bổ sung vào danh sách vắng mặt vốn sẵn có Oscar Bobb, John Stones và Matteo Kovacic. Những phương án dự bị chiến lược là Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri đang phục vụ đội tuyển quốc gia.

Chelsea mất Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato - những ca chấn thương dài hạn. Marc Cucurella có thể kịp bình phục để ra sân.

Tổn thất đáng ngại nhất của Chelsea là Moises Caicedo không được thi đấu. Tiền vệ này bị treo giò 1 trận do nhận đủ thẻ vàng.