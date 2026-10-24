Sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng - DACC 2026

(VTC News) -

Từ ngày 30/10 đến 08/11/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước tổ chức Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 - Da Nang Art Creative Connection (DACC 2026) tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow), DACC 2026 giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm và các hoạt động kết nối. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng sự tham gia của các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Từ hai không gian di sản - Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - DACC 2026 mở ra hành trình kết nối lịch sử với nghệ thuật đương đại, nơi di sản tiếp tục được diễn giải bằng những góc nhìn mới, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và những câu chuyện hướng đến tương lai.

DACC hướng đến trở thành một hoạt động thường niên nhằm tạo nên không gian kết nối giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ, nghệ sĩ và công chúng, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế và góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và lan tỏa bản sắc Đà Nẵng.

Với thông điệp “Lịch sử của Ngày mai”, DACC 2026 kết nối di sản với sáng tạo, để những giá trị từ quá khứ tiếp tục khơi nguồn cảm hứng và kiến tạo tương lai.