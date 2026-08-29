Sông Cầu dâng gần 3m trong 48 giờ, Hà Nội yêu cầu chủ động chống thiên tai

(VTC News) -

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Đa Phúc và Trung Giã - những địa bàn phía Bắc Thủ đô thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng và có hệ thống đê điều lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. (Ảnh: Phạm Linh)

Chuyến kiểm tra diễn ra trong bối cảnh thời tiết được dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, trong khi thực tế đợt bão số 4 vừa qua cho thấy mức độ biến động rất nhanh của các tuyến sông. Chỉ trong 48 giờ, mực nước sông Cầu tăng 2,94m, sông Cà Lồ tăng 2,84m; hàng trăm hộ dân ngoài đê bị ngập.

Từ thực tế này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc mực nước sông dâng nhanh, có thời điểm tiến sát hoặc vượt mức báo động cao cho thấy cần chủ động các phương án ứng phó từ sớm. “Chúng ta cần chuẩn bị trước, nếu thiên tai không xảy ra thì càng may mắn. Không được để xảy ra tình trạng bị động khi tình huống phát sinh”, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu.

Theo báo cáo của xã Đa Phúc, địa phương được hình thành sau khi sáp nhập 7 xã, hiện phải quản lý hệ thống đê điều, thủy lợi quy mô lớn, gồm gần 30km đê cấp III, gần 12km đê bối, đê bao cùng hàng chục trạm bơm, tuyến kênh và cống tiêu thoát nước.

Đợt bão số 4 vừa qua cho thấy rõ áp lực mà địa phương phải đối mặt. Chỉ trong 48 giờ, mực nước sông Cầu tăng 2,94m, sông Cà Lồ tăng 2,84m. Có thời điểm 446,8ha lúa bị ngập, 291 hộ với 886 nhân khẩu ngoài đê bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tại K12+850 đê tả Cà Lồ xuất hiện cung sạt dài khoảng 11m. Chính quyền địa phương phải lập tức huy động lực lượng, máy móc và vật tư để xử lý.

Địa phương kiến nghị Thành phố sớm rà soát, điều chỉnh các dự án đê hữu Cầu, tả Cà Lồ theo diễn biến lũ thực tế; ưu tiên xử lý các vị trí xung yếu và từng xảy ra sạt trượt, mạch sủi.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với các xã Đa Phúc và Trung Giã. (Ảnh: Phạm Linh)

Tại xã Trung Giã, tình trạng ngập úng, chia cắt cũng diễn biến phức tạp. Hệ thống đê điều, kênh tiêu, sông, suối, ao hồ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu điều tiết, tiêu thoát nước, trong khi nguồn lực cấp xã còn hạn chế.

Trước khi làm việc với hai địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp kiểm tra khu vực thôn An Lạc, xã Trung Giã - nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ.

Qua thực tế, ông yêu cầu chính quyền địa phương phải xác định rõ những khu vực có nguy cơ ngập sâu, bị cô lập để chủ động phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, công tác chuẩn bị phương tiện phải được thực hiện từ trước.

“Không thể để tình trạng khi xảy ra ngập mới tìm kiếm, huy động phương tiện”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Theo ông, tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chính quyền phải chuẩn bị sẵn thuyền, xuồng và các thiết bị cứu hộ cần thiết. Người dân cũng phải chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch và vật dụng thiết yếu đủ dùng trong 2-3 ngày khi xảy ra ngập, mất điện hoặc bị chia cắt. Với những gia đình khó khăn, chính quyền phải có cơ số dự phòng để hỗ trợ.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu hai xã thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần, không để cơ sở rơi vào thế bị động khi thiên tai xảy ra.

Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai tại Đa Phúc và Trung Giã, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng đây là những địa bàn có vị trí quan trọng nhưng mức độ đầu tư hạ tầng thời gian qua chưa thực sự tương xứng.

Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 còn diễn biến khó lường, ông yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ những địa phương có nguy cơ ngập lụt về áo phao, xuồng, xuồng máy và phương tiện cứu hộ, cứu nạn; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ, phản ứng nhanh để chính quyền cơ sở có thể xử lý ngay khi có tình huống.

Các dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm, hệ thống tiêu thoát nước và công trình phòng, chống thiên tai cấp bách cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành.