Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 22

(VTC News) -

Thông tin trên được Sở Y tế TP.HCM cập nhật đến 13h hôm nay 2/3.

Cụ thể, Sở này ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn như sau: Bệnh viện Quân Y 175 tiếp nhận 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 8 ca, Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận 1 ca và có 1 ca nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đa số các trường hợp người bệnh ghi nhận các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì A.C. nằm trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Như vậy so với thống kê hôm qua (1/3) của Sở Y tế TP.HCM, số người liên quan vụ nghi ngộ độc nói trên tăng thêm 5 ca nâng tổng số ca 22 người.

Trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: SYT TP.HCM)

Sau khi nhận được báo cáo từ cơ sở y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Sở cũng yêu cầu các bệnh viện thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Trước đó, tháng 11/2025, TP.HCM cũng ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (có 2 chi nhánh ở phường Hạnh Thông và phường Bình Lợi Trung), khiến hơn 300 người vào viện điều trị.

Sau quá trình điều tra, lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên liệu thực phẩm, cơ quan chức năng xác định, tác nhân gây ra vụ ngộ độc này là bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Ngay sau đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.