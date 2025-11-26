Hơn 310 người ngộ độc sau ăn bánh mì do vi khuẩn Salmonella

(VTC News) -

Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và các ý kiến chuyên môn từ các đơn vị (Viện Y tế công cộng TP.HCM, Sở Y tế và các bệnh viện có liên quan), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do bánh mì của cơ sở Bánh mì cóc cô Bích gây ra.

Căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn Salmonella.

Trước đó, ngày 7/11, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn Bánh mì cóc cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông).

Sở An toàn thực phẩm phối hợp cùng với Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông và các cơ sở khám chữa bệnh tiến hành công tác xác minh, điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Hơn 300 người tại TP.HCM đã phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì. (Ảnh: Đ.V)

Từ ngày 7 - 12/11, Sở An toàn thực phẩm điều tra dịch tễ ca bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex và tổng hợp thông tin các ca bệnh thông qua Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, các báo cáo của các cơ sở y tế có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả, đến ngày 13/11, thành phố ghi nhận 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của Bánh mì cóc cô Bích.

“Song song công tác điều tra dịch tễ, Sở An toàn thực phẩm lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm và gửi kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Điều tra điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở 112A Nguyễn Thái Sơn gồm kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm”, Sở An toàn thực phẩm nêu rõ.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở điều trị hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân, chất nôn) để tìm tác nhân gây bệnh, kết quả 15/27 mẫu phát hiện có vi khuẩn Salmonella.

Bánh mì cóc cô Bích chính là nơi bán bánh mì kém chất lượng khiến cả trăm người ngộ độc. (Ảnh: Đ.V)

Điểm bán bánh mì này do hộ kinh doanh Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân, địa chỉ tại số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông sở hữu.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tiếp tục xử lý đúng theo quy định đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, Sở cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.