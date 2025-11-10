Vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM: Số ca nhập viện tăng lên hơn 230

(VTC News) -

Sáng 10/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 235 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm Bánh mì cóc cô Bích, chủ yếu ở chi nhánh 1 đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và một số ca ở chi nhánh 2 đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Các ca bệnh được tiếp nhận và điều trị tại 13 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong đó, 96 người đang điều trị nội trú, đa số sức khỏe tạm ổn định; chỉ có một trường hợp nặng do bệnh nền, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

ThS.BS Võ Đăng Toàn, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám cho một trong những người bệnh bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)

Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca nhiều nhất với 131 người, trong đó 23 ca đang điều trị nội trú, hiện không còn trường hợp nặng.Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 52 ca, 34 người vẫn đang nằm viện; trong đó có 1 trường hợp cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn nhạy với thuốc, bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Ngoài ra, Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận 26 ca, 13 người đang điều trị nội trú. Các bệnh viện khác như Bình Dân, Mỹ Đức Tân Bình, Quốc tế Becamex, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Khánh Hội, Nhi đồng 2, Đại học Y Dược (cơ sở 1 và 3) và Nhân dân 115 cũng ghi nhận các ca liên quan. Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng sau khi ăn bánh mì tại chuỗi cửa hàng này.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, Phòng Nghiệp vụ Y đã báo cáo nhanh đến UBND TP.HCM và Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và điều trị đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày, cập nhật kết quả cấy vi sinh, số ca nặng và biến chứng (nếu có).

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải bằng dung dịch oresol hoặc nước sôi để nguội. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh, vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột.

Nếu nôn ói nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước như môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm. Việc tự chữa hoặc chậm đến bệnh viện là nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp biến chứng nặng.