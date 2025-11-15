Skoda tung ưu đãi tháng 11: Tặng 100% phí trước bạ, bảo hành 8 năm

(VTC News) -

Để củng cố niềm tin của khách hàng vào thương hiệu và khẳng định năng lực, chất lượng của Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, tất cả những mẫu xe Skoda sản xuất trong nước sẽ được gia hạn gói bảo hành lên đến 8 năm (hoặc 120.000km, tùy điều kiện nào đến trước). Chương trình áp dụng cho toàn bộ các khách hàng đã mua xe từ tháng 7/2025 và khách hàng mua xe mới từ tháng 11/2025.

Ngoài ra, Skoda tiếp tục áp dụng miễn phí bảo dưỡng lần đầu tiên (mốc 7.500km) cho toàn bộ khách hàng.

Skoda tung ưu đãi khủng tháng 11.

Bên cạnh các gói ưu đãi giá bán đặc biệt, Skoda Việt Nam hứa hẹn khuấy động thị trường cuối năm với chương trình quay số trúng thưởng đặc biệt: “Lái thử Skoda Kushaq, trúng ngay iPhone 17 Pro Max”, kéo dài trong suốt tháng 11/2025.

Chương trình sẽ bao gồm "11 ngày vàng" tri ân, diễn ra từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 21/11/2025. Trong thời gian này, để tri ân cả những khách hàng đã tiên phong lựa chọn xe Skoda Kushaq và những khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm, Skoda Việt Nam sẽ tung ra số lượng phiếu trúng thưởng gấp đôi, tăng cơ hội trúng thưởng cho khách hàng tham gia.

Từ ngày 22/11/2025 đến hết ngày 30/11/2025, chương trình sẽ tiếp tục quay số lần 2. Những khách hàng chưa may mắn trúng thưởng ở lần 1 vẫn được tiếp tục tham dự.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, mọi khách hàng quan tâm và yêu thích các sản phẩm của Skoda sẽ có cơ hội nhận được hàng loạt giải thưởng giá trị. Giải thưởng cao nhất là IPhone 17 Pro Max và tổng giá trị giải thưởng của toàn bộ chương trình khoảng 649 triệu đồng - tương đương một chiếc Skoda Kushaq.

Bằng việc hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ và gói bảo hành 8 năm (hoặc 120.000km), Skoda Việt Nam đang mang đến cơ hội sở hữu xe châu Âu chất lượng cao, chi phí phù hợp cho người Việt.