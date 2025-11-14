Loạt điểm nổi trội trên Skoda Slavia - mẫu xe phân khúc hạng B

(VTC News) -

Được sản xuất tại Việt Nam, với vai trò là “Sedan chào sân” - Skoda Slavia không khác biệt so với những chiếc Slavia thị trường ngoại, đơn giản là chung một tiêu chuẩn, chung một chất lượng. Mức giá của Skoda Slavia chỉ từ hơn 400 triệu đồng.

Skoda Slavia trình làng với hàng loạt điểm nổi bật.

Thực tế vận hành trong đường đô thị có ổ gà, gờ giảm tốc độ, vỉa hè đỗ xe cao thì Skoda đều đáp ứng tốt. Xe đầm chắc, không bị lắc ngang và hoàn toàn có thế mạnh nổi trội ở những địa hình hẹp.

Để so sánh về cảm giác lái của Skoda Slavia, bạn có thể hình dung việc cầm lái khá giống một chiếc Audi A4 hay BMW Series 3 và chạy ở chế độ Eco với động cơ 2.0. Điều khác biệt là với khoảng sáng gầm cao, người cầm lái Skoda Slavia sẽ không phải rón rén như những người đi xe Đức đắt tiền trên địa hình khó.

Thêm một lợi thế của Slavia thuyết phục những người yêu trải nghiệm lái, đó là xe sử dụng hộp số AT 6 cấp thay vì hộp số CVT, giúp cho xe chạy mượt và mạnh. Trang bị hộp số 6AT giúp mô men xoắn của Slavia là 178nm đạt được khá sớm từ vòng tua thấp 1750rpm, trong khi các xe khác 1.5 CVT thì torque thấp hơn, đạt được torque cực đại ở vòng tua cao hơn và hay có tiếng rú.

Skoda Slavia tương đồng với hệ thống màn hình giải trí 10 inches tích hợp Carplay, Android không dây (Slavia Style).

Đối với các tính năng giải trí và an toàn, Skoda Slavia tương đồng với hệ thống màn hình giải trí 10 inches tích hợp Carplay, Android không dây (Slavia Style) nhưng nổi trội với cửa sổ trời và dàn âm thanh 9 loa (gồm 8 loa cùng một loa siêu trầm).

Tháng 11 này, Skoda triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều dòng xe, trong đó mẫu sedan Slavia được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500 km). Chương trình thể hiện nỗ lực của hãng trong việc mở rộng thị trường và đưa trải nghiệm xe châu Âu đến gần hơn với người dùng Việt.