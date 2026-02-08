Món quà Tết bất ngờ ở khu trọ sinh viên Đà Nẵng khiến nhiều người xúc động

Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa câu chuyện đẹp về một chủ nhà trọ tại TP Đà Nẵng lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng sinh viên thuê trọ dịp Tết đến. Hành động giản dị nhưng ấm áp này nhanh chóng nhận được nhiều lời ngưỡng mộ, chia sẻ từ cộng đồng.

Theo chia sẻ của một tân sinh viên, chị chủ trọ đã ghé từng phòng để lì xì, động viên các bạn trẻ xa nhà.

“Cầm tiền mà tụi em xúc động không nói nên lời”, bài viết bày tỏ và gửi lời cảm ơn sự tử tế của con người Đà Nẵng.

Qua tìm hiểu, chủ trọ được nhắc đến là chị Liên Lê (trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng). Khu trọ của chị nằm trên đường Mẹ Suốt, có 14 phòng, tất cả đều được lì xì 500.000 đồng/phòng.

Câu chuyện đẹp được lan tỏa. (Ảnh: Chụp màn hình)

Là một trong những sinh viên đang thuê trọ tại đây, Nguyễn Thị Khánh Đoan (quê Đắk Lắk), sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, cho biết mỗi phòng có hai người nhưng cả hai đều xem đây là “lì xì chung” rất ý nghĩa. Số tiền này sẽ được góp vào chi phí sinh hoạt chung trong thời gian tới.

“Em ở trọ từ đầu tháng 9/2025. Trước đó nghe bạn bè kể nhiều chủ trọ khó tính nên lúc mới đi thuê cũng hơi lo. Không ngờ lần đầu đi ở trọ lại nhận được sự quan tâm như vậy. Được chị chủ lì xì, tụi em thấy rất vui và ấm lòng”, Đoan chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, Nguyễn Thị Huyền (sinh viên cùng ngành) cho biết chị chủ trọ không chỉ nói cho vui mà thực hiện đúng như lời hứa từ trước.

“Chị thông báo trước là sẽ lì xì cho mỗi phòng 500.000 đồng để tụi em có thêm niềm vui. Đến ngày thu tiền trọ, chị ghé từng phòng hỏi han rồi lì xì. Với sinh viên như em, đây là món quà Tết rất ý nghĩa”, Huyền nói.

Chị Liên Lê đi từng phòng lì xì cho sinh viên. (Ảnh: G.X)

Theo các sinh viên, điều khiến họ quý mến hơn cả là sự quan tâm thường ngày của chủ trọ. Khi bất cứ phòng nào gặp sự cố về điện, nước, chị đều cho người đến sửa chữa rất nhanh, không gây phiền hà.

Chia sẻ với PV, chị Liên Lê cho biết những năm trước chị vẫn hỗ trợ sinh viên dịp Tết nhưng mức thấp hơn, khoảng 200.000 đồng/phòng. Năm nay, thay vì giảm tiền trọ, chị chọn cách lì xì như một lời chúc các em sinh viên gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong học tập và cuộc sống.

“Đây chỉ là việc nhỏ. Mình từng là sinh viên xa nhà nên hiểu cảm giác mong chờ Tết, mong được lì xì để có thêm niềm vui. Các em còn đi học, chi phí nhiều, giúp được chút nào thì mình sẽ giúp”, chị Liên Lê chia sẻ.