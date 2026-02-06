Sinh viên dùng AI giải bài toán cá nhân hóa cảm xúc trong tổ chức sự kiện

(VTC News) -

Thay vì những bản phác thảo thủ công hay các buổi tư vấn kéo dài, nhóm sinh viên chuyên ngành Digital Marketing, Trường Đại học FPT lựa chọn trí tuệ nhân tạo (AI) để giải bài toán cá nhân hóa trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Dự án mang tên La Rose Planner được phát triển như nền tảng event-tech dành cho các sự kiện quy mô nhỏ, tập trung vào trải nghiệm cá nhân và yếu tố cảm xúc.

Từ nhu cầu rất đời đến ý tưởng khởi nghiệp công nghệ

La Rose Planner không khởi nguồn từ những tham vọng lớn, mà bắt đầu từ một quan sát quen thuộc: ngày càng nhiều người trẻ, đặc biệt là các gia đình trẻ và các cặp đôi Gen Z, Millennials muốn tổ chức những buổi tiệc nhỏ, ấm cúng nhưng vẫn đẹp, tinh tế và mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, họ lại gặp rất nhiều rào cản như thiếu thời gian, không biết bắt đầu từ đâu, khó hình dung không gian thực tế, lo ngại chi phí không minh bạch và sợ kết quả cuối cùng không giống kỳ vọng.

Nhóm sinh viên khóa K17, chuyên ngành Digital Marketing của Trường Đại học FPT xây dựng La Rose Planner.

Từ bài toán đó, nhóm sinh viên khóa K17, chuyên ngành Digital Marketing của Trường Đại học FPT gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, Đào Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Mai Quỳnh, Trần Thị Thanh Huyền và Bạch Anh Đạt cùng nhau xây dựng La Rose Planner - dự án kết hợp giữa công nghệ AI và dịch vụ tổ chức sự kiện cá nhân hóa.

“Chúng em nhận thấy thị trường hiện vẫn chủ yếu là các đơn vị thiết kế, trang trí truyền thống, tư vấn thủ công, phản hồi chậm và mức độ cá nhân hóa chưa cao. La Rose Planner ra đời để giải quyết những rào cản đó bằng công nghệ, nhưng vẫn giữ lại điều quan trọng nhất của mỗi buổi tiệc là cảm xúc”, bạn Nguyễn Thị Phương Thảo - Đại diện nhóm cho biết.

Dùng công nghệ làm nền tảng

Không dừng ở vai trò một đơn vị trang trí, tổ chức sự kiện, La Rose Planner được định vị là nền tảng event-tech cho các sự kiện quy mô nhỏ, mang tính cá nhân và cảm xúc, nơi mỗi buổi tiệc được kể như một câu chuyện độc bản.

Dùng công nghệ làm nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm tổ chức sự kiện.

Trong thực tế triển khai, nhóm sinh viên hiểu trí tuệ nhân tạo không phải là “mác công nghệ” để làm đẹp sản phẩm, mà là công cụ có thể dùng ngay trong quy trình phục vụ. Từ bước khởi tạo ý tưởng, khách hàng chỉ cần truy cập website và trả lời nhanh các câu hỏi về loại hình sự kiện, phong cách mong muốn và ngân sách dự kiến; hệ thống AI Planner đóng vai trò như một “cố vấn thông minh”, giúp khách hàng chuyển mong muốn, cảm xúc và ngân sách thành ý tưởng cụ thể, kèm dự toán chi phí minh bạch theo từng gói dịch vụ.

Ý tưởng sau đó được trực quan hóa bằng công nghệ AI Design, cho phép khách hàng “nhìn thấy trước” không gian sự kiện thông qua các bản mô phỏng chi tiết, giúp việc ra quyết định trở nên nhanh chóng và chính xác.

Trong quá trình ứng dụng AI, thách thức lớn nhất của La Rose Planner nằm ở độ chính xác và tính khả thi của các gợi ý. Ở giai đoạn đầu, một số đề xuất từ AI còn mang tính chung chung, chưa phản ánh trọn vẹn mong muốn của khách hàng hoặc chưa phù hợp với điều kiện thi công thực tế. Chia sẻ về vấn đề này, đại diện nhóm cho biết: “Ban đầu, AI chưa ‘hiểu’ đủ sâu về sự khác biệt giữa ngân sách, concept hay quy mô sự kiện, nên các gợi ý đôi khi vẫn còn an toàn và chưa sát thực tế”.

Để khắc phục, nhóm tập trung chuẩn hóa đầu vào cho hệ thống AI Planner bằng việc thiết kế lại bộ câu hỏi theo hướng ngắn gọn, có cấu trúc rõ ràng và bao phủ các yếu tố cốt lõi như loại sự kiện, phong cách, tone màu và ngân sách. Các phương án cũng được đóng gói thành ba gói dịch vụ Sweetie, Dreamer và Heaven với mức chi phí cụ thể. “Khi đầu vào rõ ràng, AI mới có thể đưa ra gợi ý thực tế và dễ triển khai hơn”, đại diện nhóm nhấn mạnh.

Với AI Design, nhóm gặp khó khăn khi hình ảnh tạo ra chưa sát điều kiện thi công. Nhóm đã tinh chỉnh prompt theo hướng giới hạn vật liệu, phong cách và bố cục, đồng thời đối chiếu trực tiếp với khả năng thực tế của đội decor. “Chúng em không dùng AI như một bản vẽ cuối cùng, mà coi đó là mockup tham khảo để hai bên thống nhất kỳ vọng ngay từ đầu”, đại diện La Rose Planner chia sẻ.

Những con số từ thực tiễn thị trường

Không dừng lại ở ý tưởng, La Rose Planner nhanh chóng bước ra thị trường và ghi nhận những kết quả ban đầu. Ở giai đoạn thử nghiệm, nhóm triển khai, tổ chức 5 sự kiện thực tế và có doanh thu vượt khoảng 17% so với KPI đề ra.

Thay vì chạy theo truyền thông đại trà, nhóm tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu chỉn chu và tiếp cận đúng tệp khách hàng. Fanpage La Rose Planner được định vị là “điểm chạm thương hiệu” với phong cách hình ảnh nhất quán, kết hợp Instagram và TikTok để lan tỏa các concept decor thực tế, hậu trường setup và câu chuyện khách hàng.

Song song đó là các hoạt động trực tiếp như workshop trang trí tiệc nhỏ và sự tham gia trong các cộng đồng cư dân, các gia đình trẻ - nhóm khách hàng tiềm năng của dự án.

“Chúng em không bán hàng đơn thuần, mà chia sẻ trải nghiệm và câu chuyện thật. Chính cách làm này giúp dự án tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên hơn và tạo ra đơn hàng trong thời gian ngắn”, đại diện nhóm cho biết.

Đáng chú ý, phía sau dự án là sự đồng hành sát sao của Trường Đại học FPT. Nhà trường tạo điều kiện về môi trường học thuật, cơ sở vật chất và không gian truyền thông, giúp nhóm tổ chức các hoạt động offline...

Giảng viên hướng dẫn - Thầy Trịnh Trọng Hùng, Trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường Đại học FPT, được nhóm xem là điểm tựa quan trọng trong suốt quá trình triển khai. “Thầy không chỉ góp ý chuyên môn mà còn giúp chúng em rèn tư duy logic, tiếp cận vấn đề một cách hệ thống. Những câu hỏi gợi mở của thầy giúp chúng em tự tìm ra lời giải, thay vì phụ thuộc”, đại diện La Rose Planner chia sẻ.