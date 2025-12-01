Sinh viên bức xúc tiền hỗ trợ A80, Hiệu trưởng nói lý do phiếu chi trống số tiền

(VTC News) -

Tại buổi đối thoại với sinh viên ngày 1/12, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi để được giải đáp liên quan khoản tiền hỗ trợ tham gia A80.

Về mức chi tập luyện A80, một nữ sinh thắc mắc trong công văn ghi là 80.000 đồng/buổi, nhưng sinh viên chỉ nhận 60.000 đồng. Ông Phạm Văn Long cho biết Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từng đề xuất mức 80.000 đồng, song Bộ Tài chính chỉ phê duyệt 60.000 đồng. Ông yêu cầu bộ phận hành chính mang quyết định liên quan lên để đối chiếu.

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (Ảnh: PV)

Cũng theo ông Long, sinh viên tham gia A80 có tổng 22 buổi, gồm 17 buổi luyện tập (60.000 đồng/buổi), 3 buổi sơ duyệt – tổng duyệt (180.000 đồng/buổi) và 2 buổi diễn chính thức (200.000 đồng/buổi). Tổng mức bồi dưỡng là 1.960.000 đồng/sinh viên.

Về tiền ăn, trường chi theo mức 30.000 đồng/bữa chính và 10.000 đồng/bữa phụ, tổng cộng 440.000 đồng trong 11 ngày. Số tiền sinh viên thực nhận còn 1.520.000 đồng.

Sinh viên phản ánh phiếu chi không ghi rõ số tiền, dễ gây hiểu nhầm là ký khống, ông Phạm Văn Long thừa nhận trường đã giải thích không kỹ, dẫn đến hiểu nhầm.

"Chủ trương ban đầu là để sinh viên tự ghi số tiền thực nhận lên giấy, đảm bảo tính xác nhận bằng chữ viết của chính người nhận. Tuy nhiên, vì không được hướng dẫn đầy đủ, sinh viên hiểu sai quy trình. Trường rút kinh nghiệm sâu sắc và điều chỉnh để tránh lặp lại sự việc", ông Phạm Văn Long nhấn mạnh.

Với thắc mắc sinh viên tình nguyện được nhận mức hỗ trợ cao hơn, ông Long cho biết đây là nhóm nhiệm vụ khác, không tham gia tập luyện mà đảm nhiệm quản lý, điểm danh và phối hợp tổ chức. Do đó, chế độ chi trả được áp dụng theo mức dành cho lực lượng hỗ trợ, không theo khung của sinh viên tập luyện.

Về lý do chi tiền mặt thay vì chuyển khoản, đại diện trường giải thích số lượng sinh viên tham gia lên tới gần 1.000 người, trong khi trường đã ứng trước khoản tiền ăn uống cho các em. Nếu chuyển khoản toàn bộ tiền bồi dưỡng theo quy định, sinh viên phải trả lại phần tiền ăn đã ứng, gây rắc rối và mất thời gian. Vì vậy, việc chi tiền mặt thuận tiện hơn, giúp sinh viên nhận đúng số tiền thực lĩnh sau khi trừ khoản ăn uống được trường chi trước.

Một số sinh viên đề nghị không xét khen thưởng vì cho rằng mọi người đóng góp như nhau. Hiệu trưởng cho biết sẽ lấy ý kiến toàn bộ sinh viên đến 17h ngày 2/12. Nếu đa số sinh viên không đồng ý khen thưởng, trường sẽ dừng lại.

Ông Phạm Văn Long khẳng định sẽ chi bồi dưỡng đợt 2 là 580.000 đồng kèm giấy chứng nhận tại lễ vinh danh. Quan điểm của trường là “đặt quyền lợi sinh viên lên hàng đầu” và cảm ơn sinh viên đã nghiêm túc tham gia sự kiện A80 cũng như thẳng thắn nêu ý kiến tại cuộc đối thoại.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao bài viết ẩn danh của sinh viên trường Cao đẳng du lịch Hà Nội từng tham gia chương trình A80 dịp 2/9. Bài đăng cho biết, sinh viên các trường khác nhận 1,6 triệu đồng hỗ trợ tập luyện, nhưng sinh viên trường mình chỉ nhận 940.000 đồng tiền mặt, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền. Khi thắc mắc, trường giải thích "chênh lệch do chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng không có bảng kê, đơn giá hay hoá đơn.