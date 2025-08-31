HLV Ruben Amorim nói lý do không dám xem Bruno Fernandes đá phạt đền

(VTC News) -

"Tôi thích nhìn thấy hình ảnh của người hâm mộ. Điều gì đến thì phải đến. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng chiến thắng là công bằng và tôi không nghĩ Bruno sẽ bỏ lỡ cơ hội thứ hai liên tiếp", HLV Ruben Amorim trả lời ở buổi họp báo sau trận đấu.

Trong tình thế khó khăn, Man Utd được VAR "giải cứu" khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ. Trọng tài xem lại băng hình và xác định Anthony - cầu thủ gỡ hòa cho Burnley trước đó - kéo ngã Amad Diallo trong vòng cấm.

HLV Ruben Amorim căng thẳng.

Từ chấm đá phạt đền, Bruno Fernandes không mắc sai lầm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện cú đá nhẹ nhưng hiểm, ghi bàn quyết định giúp Man Utd thắng 3-2. Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi ngôi sao sinh năm 1994 bước lên chấm đá phạt 11 mét. Vòng trước, anh vừa đá hỏng và khiến Man Utd hòa Fulham.

Nói về trận đấu, ông Amorim cho biết: "Tôi biết đôi khi chính tôi là người khởi đầu cho nhiều khó khăn. Tôi thực sự xúc động. Tôi muốn mình tạo ra khác biệt trong những tuần tới và để làm được điều đó, bạn cần phải chiến thắng. Vì vậy, hôm nay là trận đấu phải thắng và chúng tôi đã thắng. Hãy bước tiếp thôi".

Trong khi đó, Burnley có trận đấu đáng khen ngợi khi hai lần gỡ hòa trước Quỷ đỏ. Dù vậy, họ vẫn phải nhận thất bại cay đắng.

HLV Scott Parker cho biết: "Tôi rất buồn cho người hâm mộ và các cầu thủ vì trận đấu được quyết định bởi VAR vào phút cuối. Rõ ràng tình huống khiến chúng tôi không giành được điểm số mà tôi cho là mình xứng đáng có được.

Trọng tài không thổi phạt, trọng tài biên cũng không thổi phạt, ông ta đứng cách đó 10 mét. Người đứng cách đó 100 dặm đã quyết định rằng đó là một lỗi rõ ràng và hiển nhiên. Và rồi đó trở thành một quả phạt đền".