Trực tiếp bóng đá Liverpool vs Arsenal, vòng 3 Ngoại Hạng Anh hôm nay 31/8

Van Dijk cướp được bóng sau pha chuyền khó của Raya. Tuy nhiên, các hậu vệ Arsenal kịp sửa sai cho đồng đội, chặn được đường chuyền của Van Dijk và cú sút sau đó của Mac Allister.

Trận đấu vẫn diễn ra cân bằng. Cả 2 đội đều đang chờ sai lầm của đối thủ. Có vài pha bóng sơ suất nhưng Liverpool và Arsenal vẫn kiểm soát được tình hình.

Madueke là vị trí sáng nước nhất trên hàng công của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Madueke sút không mạnh nhưng rất hiểm hóc khiến thủ môn của Liverpool vất vả cản phá.

Sau 20 phút, trận đấu vẫn thừa sự quyết liệt, nhiều tranh chấp nhưng rất ít tình huống tấn công.

Gakpo không tìm thấy khe hở để phối hợp và tung ra cú sút xa không trúng đích. Arsenal phòng ngự rất chặt chẽ.

Cả Liverpool và Arsenal đều nhập cuộc thận trọng, chơi chậm và tranh chấp nhiều.

Arsenal gặp tổn thất ngay ở phút thứ 5. Saliba bị đau sau pha va chạm rất nhẹ với Ekitike, có lẽ do tư thế tiếp đất. Cristhian Mosquera (3) vào sân.

Nhận định Liverpool vs Arsenal

Cả Liverpool và Arsenal đều khởi đầu mùa giải xuất sắc với 2 trận toàn thắng. Liverpool thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với 7 lần sút tung lưới đối thủ, mỗi trận đều ghi không dưới 3 bàn. Arsenal tiếp tục chứng minh họ là đội phòng ngự hay nhất giải khi chưa nhận bàn thua nào.

Gyokeres khai hỏa ở trận thắng Leeds United. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc đối đầu trên sân Anfield, cơ hội thắng của 2 đội được đánh giá ở mức chênh lệch không cao. Soccerway nhận định tỷ lệ thắng của Liverpool là 40%, khả năng Arsenal giành chiến thắng là 31%. Đây xứng đáng được kỳ vọng là trận Super Sunday đích thực đầu tiên của mùa giải.

Sức mạnh của Liverpool vẫn nằm ở hàng công. Hugo Ekitike hòa nhập rất nhanh, trong khi Mohamed Salah duy trì phong độ ổn định. Các cổ động viên của đội chủ sân Anfield chỉ có chút sốt ruột khi Florian Wirtz chưa hòa nhập tốt.

Vấn đề đáng lo hơn đối với Liverpool nằm ở hàng thủ. Trong 2 trận liên tiếp, họ đều để đối thủ (Bournemouth, Newcastle) chọc thủng lưới 2 lần.

Tình hình của Arsenal ngược lại. Họ vẫn phòng ngự chắc chắn với hàng thủ ổn định cả về nhân sự, phong độ. Tuy nhiên, khâu tấn công của "Pháo thủ" vẫn còn trục trặc.

Khả năng ghi bàn của Arsenal sẽ bị thử thách thực sự khi không có Martin Odegaard và Bukayo Saka (chấn thương). Tân binh Eberechi Eze cũng chưa góp mặt trong đội hình chính. Arsenal sẽ chơi ở thế "cửa dưới" trong trận này.