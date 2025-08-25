Bruno Fernandes sút phạt đền lên khán đài, Man Utd chưa biết thắng

(VTC News) -

Sau trận "thua trên thế thắng" trước Arsenal, Man Utd tự tin đến làm khách trên sân của Fulham ở vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh với đội hình không đổi. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn không có trận thắng đầu tiên trong mùa giải.

"Quỷ đỏ" nhập cuộc tích cực như cách họ từng làm trước Arsenal. Những pha phản công của Man Utd với sự góp mặt của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo mở ra nhiều cơ hội. Dù vậy, khi đối thủ thận trọng và không dâng cao đội hình, Man Utd bộc lộ rõ hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công.

Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội bất ngờ đến với đội khách khi VAR phát hiện pha phạm lỗi của hậu vệ Fulham trong tình huống phạt góc tưởng như bị bỏ qua vài phút trước. Từ chấm phạt đền, Bruno Fernandes lại sút thẳng lên khán đài.

Thế trận trong hiệp 2 càng khó khăn hơn với Man Utd. Fulham kiểm soát bóng tốt và đủ thận trọng để không cho đối thủ thực hiện những pha tấn công nhanh.

Trong cảnh bế tắc, bàn thắng đầu tiên đến với Man Utd theo kịch bản không ai ngờ tới. Lenny Yoro đánh đầu trong tình huống phạt góc, bóng chạm Rodrigo Muniz (Fulham) đổi hướng ngay trước khung thành khiến thủ môn đội chủ nhà không thể cản phá.

Fulham gỡ hòa. (Ảnh: Reuters)

Man Utd không giữ được thế dẫn bàn đến hết trận. Fulham mất khoảng 15 phút để gỡ hòa. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Marco Silva phát huy hiệu quả tức thì. Emile Smith Rowe dứt điểm cận thành khi hàng thủ Man Utd hoàn toàn không kiểm soát được cầu thủ đối phương di chuyển vào vòng cấm.

Fulham và Man Utd thể hiện quyết tâm có thêm bàn thắng ở cuối trận. Tuy nhiên, cả 2 đội bóng đều không đạt được mục đích. Trận hòa này khiến "Quỷ đỏ" trở lại vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh, giống như phần lớn mùa giải trước.

Fulham 1-1 Man Utd 58' Muniz

(phản lưới) Smith Rowe 72'