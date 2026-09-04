Shophouse thế hệ mới: Song hành giá trị an cư và kinh doanh

(VTC News) -

Shophouse đứng trước những tiêu chí mới

Trong nhiều năm, shophouse chủ yếu hấp dẫn nhà đầu tư nhờ công năng kinh doanh. Giá trị của một căn shophouse thường được nhìn nhận qua vị trí, mặt tiền, lưu lượng người qua lại và khả năng tạo dòng tiền. Không gian sống hiếm khi là tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong nhu cầu an cư, cách nhìn về loại hình này cũng dần mở rộng. Với nhiều gia đình, một căn shophouse không chỉ là nơi kinh doanh hay đầu tư mà còn là nơi sinh sống lâu dài.

Bởi vậy, bên cạnh giá trị thương mại, họ quan tâm hơn đến những trải nghiệm diễn ra mỗi ngày: có không gian để đi bộ, trẻ nhỏ có nơi vui chơi gần nhà, các nhu cầu sinh hoạt được đáp ứng thuận tiện và cư dân có cơ hội kết nối với cộng đồng xung quanh.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua các nghiên cứu quốc tế. Báo cáo Built Environment through a Well-being Lens của OECD cho rằng, môi trường sống có liên hệ với sức khỏe, cảm giác an toàn và các mối quan hệ xã hội. Trong đó, thiết kế đô thị, khả năng đi bộ, không gian công cộng và hạ tầng kết nối cộng đồng là những thành tố quan trọng của chất lượng sống.

Tương tự, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra những lợi ích của không gian xanh đô thị đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời nhấn mạnh khả năng tiếp cận và sử dụng thường xuyên mới giúp những không gian này tạo ra giá trị trong đời sống.

Bên cạnh tiện ích, không gian sống dần trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu của cư dân khi lựa chọn bất động sản.

Những yếu tố trên cho thấy, ngay cả với shophouse - loại hình vốn được biết đến nhờ khả năng kinh doanh - trải nghiệm sống cũng ngày càng trở thành một tiêu chí đáng cân nhắc. Một khu phố có sức sống không chỉ cần hoạt động thương mại mà còn cần cộng đồng cư dân ổn định, không gian thuận tiện và những tương tác diễn ra thường nhật.

Những trải nghiệm nhỏ này góp phần tạo nên sức hút của nơi ở, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh về lâu dài.

Ngọc Tín Garden phát triển shophouse đa giá trị

Tại Ngọc Tín Garden, shophouse được phát triển theo hướng kết hợp nhu cầu an cư với khả năng khai thác kinh doanh. Dự án hướng đến chuỗi giá trị gồm cuộc sống đủ đầy, sức khỏe, sự an yên, cộng đồng và giá trị bền vững. Trong đó, không gian sống và công năng thương mại được đặt trong cùng một tổng thể.

Với quy mô 65 căn liền kề - shophouse thấp tầng, dự án hướng đến một cộng đồng vừa phải, tạo điều kiện để cư dân nhận diện và kết nối với nhau. Với shophouse, cộng đồng cư dân không chỉ tạo nên môi trường sống thân thuộc mà còn là nhóm khách hàng sử dụng các dịch vụ ngay trong khu vực. Khi nhu cầu sử dụng hình thành từ cư dân thực, hoạt động thương mại cũng có thêm nền tảng để phát triển.

Không gian tại Ngọc Tín Garden gồm khoảng xanh trung tâm, đường nội khu rộng, khoảng lùi trước mỗi căn nhà và hệ thống bãi đỗ xe được quy hoạch đồng bộ. Những yếu tố này đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thường nhật, đồng thời tạo điều kiện để cư dân dành thời gian đi bộ, vui chơi, gặp gỡ và sử dụng không gian chung.

Với một khu phố thương mại, việc cư dân và khách ghé thăm có lý do để ở lại lâu hơn cũng góp phần tạo sức sống cho hoạt động kinh doanh.

Shophouse Ngọc Tín Garden hài hoà giữa giá trị kinh doanh và an cư trong một không gian.

Công năng shophouse tiếp tục tạo nên lợi thế khi một căn nhà có thể đồng thời phục vụ nhu cầu ở, làm việc hoặc kinh doanh. Thay vì phải tách biệt không gian sống và công việc, chủ sở hữu có thể linh hoạt sử dụng tài sản theo từng giai đoạn, từ an cư đến khai thác thương mại. Điều này giúp gia tăng công năng sử dụng và mở rộng khả năng khai thác tài sản.

Bên cạnh đó, vị trí của Ngọc Tín Garden gần Quốc lộ 1A, Vành đai 4, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến đường quy hoạch 40m tạo điều kiện kết nối với các khu vực của phía Nam Hà Nội. Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, khả năng tiếp cận dự án được cải thiện có thể hỗ trợ cả nhu cầu an cư và hoạt động thương mại.

65 căn shophouse kiến tạo nên một cộng đồng cư dân gần gũi, gắn bó tại Ngọc Tín Garden.

Như vậy, giá trị của shophouse không chỉ nằm ở khả năng kinh doanh mà còn ở chất lượng của môi trường sống, cộng đồng cư dân và công năng sử dụng lâu dài. Với quy mô 65 căn, không gian được quy hoạch đồng bộ và mô hình kết hợp ở - kinh doanh, Ngọc Tín Garden hướng đến một dòng sản phẩm trong đó giá trị an cư và giá trị thương mại có thể song hành, bổ trợ cho nhau theo thời gian.