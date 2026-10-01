SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

(VTC News) -

Cùng với đó, SeABank nhận giải “Ngân hàng Phát triển Bền vững tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ Global Banking & Finance Awards. Hai giải thưởng ghi nhận các hoạt động cộng đồng, tài chính bền vững và việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị vào hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards) là hệ thống giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những đơn vị có hoạt động nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành ngân hàng, nền kinh tế và cộng đồng do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với IDG tổ chức.

Các sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến tham gia giải thưởng năm nay được đánh giá thông qua các tiêu chí về tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả đối với khách hàng và ngân hàng cũng như triển vọng phát triển.

Ở hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”, các hoạt động xã hội được SeABank duy trì trong nhiều năm là cơ sở quan trọng để Ngân hàng được ghi nhận tại giải thưởng năm nay.

Nỗ lực phát triển bền vững của SeABank được ghi nhận bởi cộng đồng tài chính quốc tế.

Trong những năm qua, SeABank đã dành hơn 280 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng; xây dựng gần 1.800 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng hơn 1 triệu cây xanh; hỗ trợ hơn 220 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học tập đến năm 18 tuổi.

Bên cạnh đó, các chương trình chăm lo an sinh, trao tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân tại nhiều địa phương cũng được triển khai hàng năm với 4 hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường.

Từ giáo dục, an sinh đến môi trường, các hoạt động xã hội được SeABank triển khai theo nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng và địa phương, với trọng tâm là hỗ trợ lâu dài thay vì chỉ tập trung vào những thời điểm phát sinh khó khăn. Cách tiếp cận này cũng tạo sự kết nối giữa hoạt động cộng đồng với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm của SeABank.

Bên cạnh các chương trình cộng đồng, SeABank đưa các yếu tố Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) vào chiến lược và hoạt động ngân hàng, hướng tới cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm đối với môi trường - xã hội. Hệ thống Quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội (ESMS) đã được Ngân hàng triển khai, qua đó xem xét các yếu tố môi trường, xã hội trong quá trình đánh giá tín dụng.

Cách tiếp cận này được cụ thể hóa qua hoạt động huy động và định hướng dòng vốn của SeABank với việc huy động thành công gần 1,1 tỷ USD nguồn vốn quốc tế dài hạn cho tài chính xanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tài chính toàn diện, cơ sở hạ tầng bền vững và các sáng kiến về môi trường, khí hậu.

SeABank cũng là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong việc phát hành trái phiếu xanh lam (Blue Bond) và trái phiếu xanh (Green Bond) theo các chuẩn mực quốc tế.

Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng vinh danh các hoạt động xã hội của SeABank.

Ngoài ra, SeABank chú trọng minh bạch thông tin về các tác động môi trường, xã hội và quản trị. Ngân hàng thực hiện công bố thông tin chuyên biệt về phát triển bền vững theo chuẩn GRI, đồng thời gắn các nội dung công bố với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs).

Các hoạt động về tài chính bền vững, tích hợp ESG, huy động nguồn vốn quốc tế và minh bạch thông tin là những khía cạnh được Global Banking & Finance Review xem xét khi trao cho SeABank giải “Ngân hàng Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam 2026”.

Đây là giải thưởng ghi nhận các tổ chức và lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính dựa trên nhiều tiêu chí về đổi mới, tăng trưởng, dịch vụ khách hàng, quản trị và đóng góp cho thị trường.

Có thể nói, hai danh hiệu là sự ghi nhận từ cộng đồng tài chính trong nước và quốc tế đối với những nỗ lực và cam kết của SeABank trong định hướng phát triển bền vững. Đây cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đó là gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng tới tạo thêm những giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.