Hết nhầm cờ đến sai bản đồ Việt Nam, ban tổ chức SEA Games gửi thư xin lỗi

Trong thư gửi Uỷ ban Olympic Việt Nam ngày 12/12, Tiến sĩ Gongsak Yodmani - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) xin lỗi về những sai sót xảy ra trong quá trình tổ chức và truyền hình trực tiếp SEA Games 33. Ban tổ chức của chủ nhà thừa nhận và làm rõ hai sai sót đáng tiếc đã xảy ra, đồng thời khẳng định tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết không tái phạm.

Một trong những sự cố nghiêm trọng là hình ảnh thể hiện không chính xác bản đồ lãnh thổ Việt Nam trong phần trình diễn của lễ khai mạc tối 9/12. Hình ảnh được trình chiếu ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) trong tiết mục không có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc.

SEA Games 33 có nhiều sự cố trước và sau khai mạc.

Ban tổ chức SEA Games 33 nhìn nhận đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và đã gây sự không thoải mái cho phía Việt Nam.

Ngoài sự cố này, đơn vị truyền hình giải đấu cũng liên tục mắc sai sót liên quan đến cờ và tên các quốc gia hiển thị. Điều này không chỉ xảy ra một lần.

Trong thư xin lỗi của THASOC, Tiến sĩ Gongsak Yodmani khẳng định nước chủ nhà SEA Games 33 không xem nhẹ các sai sót nêu trên và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khắc phục, đồng thời tăng cường rà soát, kiểm soát kỹ thuật nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những sự việc tương tự trong thời gian tới.

Ban tổ chức nước chủ nhà cam kết chú trọng đến từng chi tiết trong công tác tổ chức, bảo đảm sự tôn trọng, chuẩn mực và đúng đắn đối với tất cả các quốc gia tham dự Đại hội.

THASOC một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và các bên liên quan vì những phiền lòng đã gây ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong việc gìn giữ hình ảnh, uy tín của một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.