Sau sáp nhập, mỗi xã sẽ có 30 - 60 cán bộ công an

Thông tin trên được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu tại buổi thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, diễn ra chiều 27/5.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, việc bổ sung thẩm quyền cho trưởng, phó công an xã làm điều tra viên thẩm quyền điều tra, khởi tố xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Sau khi bỏ cấp công an huyện, hoạt động điều tra tại cơ sở gặp nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải điều chỉnh. Trước đây công an xã chỉ được giao một số nhiệm vụ, nhưng chưa phải thực hiện nhiệm vụ điều tra.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến đồng tình với ý kiến của đại biểu về việc phải tăng cường năng lực cho lực lượng công an xã khi giao thẩm quyền điều tra, khởi tố các vụ án, "lực lượng điều tra viên ở công an xã tới đây được tăng cường từ cấp tỉnh, cấp huyện".

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại hội trường chiều nay.

Ông cũng dẫn báo cáo của Bộ Công an "sẽ bố trí số lượng khoảng 30 - 40 cán bộ công an, thậm chí những địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, những xã lớn có thể từ 50 - 60 cán bộ công an và số lượng điều tra viên có thể từ 6 - 7 hoặc từ 8 -10".

Tiếp đó, Viện trưởng dẫn dự thảo luật lần này quy định điều tra viên trung cấp trở lên là phó, trưởng công an xã được thực hiện một số thẩm quyền do thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh ủy quyền trực tiếp thông qua luật. “Anh này được chỉ huy điều tra viên ở công an xã, chứ không phải ở xã chỉ có 1 điều tra viên”, ông Tiến làm rõ.

Dự kiến bố trí lực lượng như vậy là để thực hiện khởi tố, điều tra những vụ án, vụ việc có mức độ nghiêm trọng có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Về vấn đề xét xử vắng mặt, ông Nguyễn Huy Tiến cho hay, việc này rất có tác dụng. Qua điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt và đặc biệt là các tội phạm kinh tế, tham nhũng thì một số đối tượng qua bản án đã quay trở về thi hành án. Việc quyết định bằng bản án có giá trị pháp lý đối với nước ngoài.

Từ đó để thực hiện việc có thể dẫn độ hoặc chúng ta thực hiện các biện pháp để yêu cầu phải trở về chấp hành án. Trước đây, chúng ta từng xử vắng mặt nhưng điều tra và truy tố lại chưa có bổ sung.

Việc này trong dự thảo luật đã giao cho Bộ trưởng Bộ Công an cũng như Viện trưởng Viện kiểm sát và Chánh án quy định cụ thể. Còn nếu quy định chi tiết tất cả trong một bộ luật có lẽ rất khó.

"Vấn đề này chúng tôi sẽ rà soát lại để sau khi luật thông qua chúng tôi sẽ thực hiện hướng dẫn. Ví dụ tống đạt thế nào, thông qua phương tiện ra làm sao hoặc thông báo rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để các đối tượng nắm bắt được và chúng tôi sẽ thực hiện trong hướng dẫn", ông Nguyễn Huy Tiến nói.

Trước đó, góp ý cho dự thảo luật, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi không tổ chức công an cấp huyện, phù hợp với quy mô của công an xã sau sắp xếp, dự thảo cần thiết bổ sung quy định điều tra viên là trưởng công an cấp xã hoặc phó trưởng công an cấp xã.

Tuy nhiên, cần hiểu rõ, "công an cấp xã không phải một cấp điều tra", mà đây là điều tra viên thuộc cơ quan điều tra được bố trí là trưởng hoặc phó công an cấp xã. Điều tra viên này thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong tố tụng dưới chức danh tư pháp là điều tra viên, không phải chức danh hành chính là trưởng, phó công an cấp xã.

Thứ trưởng đề nghị ban soạn thảo cân nhắc để nêu rõ nội dung này trong dự thảo.