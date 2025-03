35 thủ tục hành chính chuyển về công an xã giải quyết khi bỏ công an cấp huyện

(VTC News) -

Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó, công an cấp xã đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực.

Bộ Công an cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến ở công an cấp xã, Bộ đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân được tốt hơn.

Từ 1/3, ngành công an được tổ chức lại theo mô hình ba cấp: Bộ Công an, công an tỉnh và công an xã, sau khi 694 đơn vị công an cấp huyện và gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm toàn bộ vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, thay thế cho vai trò của công an huyện trước đây. Trong khi đó, công an xã sẽ được tăng cường thêm quyền hạn và nhân lực, với tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ mỗi đơn vị và tăng thêm điều tra viên.

Ngành công an sẽ bố trí, sắp xếp lại hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, tăng cường cán bộ phù hợp tại công an tỉnh và công an cấp xã. Đặc biệt, ngành sẽ ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.