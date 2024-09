Sao Kpop 4/9: 'Ảnh đế' trẻ nhất Hàn Quốc bị kết án tù, Jo In Sung áp lực kết hôn

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 4/9.

"Ảnh đế" Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù về tội sử dụng ma tuý

Tòa án Hình sự số 25 của quận Trung tâm Seoul đã kết án diễn viên Yoo Ah In 1 năm tù và phạt 2 triệu won vì vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy và các cáo buộc khác. Yoo Ah In đã bị bắt ngay sau khi tuyên án. Ngoài ra, tòa án đã yêu cầu anh hoàn thành một chương trình cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và tịch thu khoảng 1,5 triệu won.

Đồng phạm của Yoo Ah In cũng bị kết án 8 tháng tù, hoãn thi hành trong hai năm, cùng với lệnh hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy kéo dài 40 giờ.

Tòa án nêu rõ: "Mặc dù đã được các chuyên gia y tế cảnh báo về những nguy hiểm của việc sử dụng quá mức propofol và các chất khác từ năm 2021, Yoo Ah In vẫn tiếp tục phạm tội. Sự phụ thuộc vào thuốc gây mê và thuốc ngủ, kết hợp với việc sử dụng cần sa, cho thấy sự thiếu nhận thức về các vấn đề liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, tòa án đã xem xét sự trung thực của Yoo Ah In, những nỗ lực trong quá trình điều tra và yếu tố không có tiền án tiền sự để kết án". Về quyết định thi hành việc bắt giữ Yoo Ah In, toà án cho rằng có mối lo ngại Yoo Ah In có thể cố gắng trốn thoát.

Khi nghe bản án, Yoo Ah In người đã im lặng trước câu hỏi của giới truyền thông. Nam diễn viên đã cúi đầu và bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại và lo lắng cho nhiều người".

Yoo Ah in đã bị cáo buộc sử dụng propofol 181 lần trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020-3/2022, tịch thu được hơn 1.100 viên thuốc ngủ, mua dưới tên của người khác 44 lần trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021-8/2022. Anh ta cũng bị cáo buộc hút cần sa với 4 người quen, chỉ đạo người khác hút và cố gắng tiêu hủy bằng chứng.

Hyun Bin - Son Ye Jin "trốn con" đi hẹn hò

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú khi bất ngờ xuất hiện tại sân golf vào cuối tuần. Cả hai không chỉ tận hưởng không gian xanh mát mà còn có cơ hội tranh tài với một golfer khác.

Theo chia sẻ của người hâm mộ, Hyun Bin sở hữu kỹ năng chơi golf điêu luyện, còn cả hai vợ chồng đều rất thân thiện và lịch sự. Có vẻ như, bên cạnh những lịch trình bận rộn, Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn dành thời gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống và theo đuổi những sở thích chung.

Kể từ khi kết hôn vào tháng 3/2022 và chào đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó, Son Ye Jin và Hyun Bin đã có những thay đổi lớn trong cuộc sống. Son Ye Jin dành hầu hết thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ, trong khi Hyun Bin luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn và làm mẹ, Son Ye Jin cho biết: "Gần như tôi không có thời gian cho bản thân nữa. Tất cả thời gian của tôi đều dành cho gia đình nhỏ. Những giây phút hiếm hoi được thư giãn, tôi chỉ có thể xem phim khi con ngủ". Mặc dù bận rộn, cặp đôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau và tổ chức những dịp đặc biệt như sinh nhật cho con trai.

"Quý ông độc thân" Jo In Sung bị bố mẹ giục kết hôn

Xuất hiện trong chương trình Zzanbro Shin Dong Yub, tài tử Jo In Sung đã chia sẻ về áp lực kết hôn ở tuổi 43. Nam diễn viên cho biết anh phải đối mặt với những câu hỏi từ phía cha mẹ: "Bây giờ tôi đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ tôi hỏi, 'Con không kết hôn sao, hay là không thể kết hôn?' và thậm chí còn đùa, 'Nếu con có một đứa con ở đâu đó, hãy đưa chúng về nhà".

Jo In Sung sinh năm 1981, sở hữu chiều cao vượt trội 1m88 và gương mặt điển trai, thân hình cân đối. Xuất phát điểm là một người mẫu, anh đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc.

Với ngoại hình sáng cùng tài năng diễn xuất tự nhiên, anh đã tham gia vào nhiều dự án phim thành công, từ những bộ phim truyền hình đình đám như Chuyện Tình Bali, It's Okay, That's Love đến những tác phẩm điện ảnh để đời như The Classic, Song Hoa Điếm. Tên tuổi của Jo In Sung đã vượt qua biên giới Hàn Quốc và được khán giả châu Á yêu mến.

Năm 2006, anh đứng đầu bình chọn Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc, vượt qua Won Bin - tài tử nhiều năm chiếm lĩnh bảng xếp hạng.

Jo In Sung từng hẹn hò "nữ hoàng cảnh nóng" Kim Min Hee. Mối tình vướng phải nhiều bình luận trái chiều. Cặp đôi chia tay sau 1 năm mặn nồng.

Sau cuộc tình ồn ào với Kim Min Hee, anh thường xuyên vướng vào những tin đồn hẹn hò với các bạn diễn. Dù vậy, nam diễn viên luôn chọn cách giữ kín đời tư và không xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào.

Hiện tại, Jo In Sung vẫn độc thân. Bước qua tuổi 40, anh vẫn có sức hút với fan nữ, được nhiều đồng nghiệp chọn là mẫu bạn trai lý tưởng.