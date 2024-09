Sao Kpop 2/9: Big Bang tái hợp sau 7 năm, G-Dragon ra album mới vào tháng 12

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 2/9.

Big Bang tái hợp sau biến cố, G-Dragon trở lại đường đua âm nhạc

Concert thứ hai của tour The light year đã được Taeyang tổ chức vào tối 1/9 tại Seoul. Đúng như những gì fan mong đợi, Big Bang đã có màn tái hợp ấn tượng.

Giai điệu We Like 2 Party vang lên khiến người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc. Đây là lần đầu nhóm biểu diễn cùng nhau kể từ tháng 1/2017 tại sân khấu Last Dance. Sau 7 năm trải qua biến cố, cuối cùng, ước mơ được thấy các chàng trai cùng đứng trên sân khấu một lần nữa của fan đã trở thành hiện thực.

3 thành viên Big Bang tái hợp trên sân khấu.

Sân khấu tái hợp này còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của thủ lĩnh G-Dragon sau thời gian nhập ngũ. Đặc biệt, màn trình diễn Good Boy cùng Taeyang khiến khán giả như được sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ một thời. Sự kết hợp hoàn hảo của hai ngôi sao hàng đầu này đã làm bùng nổ sân khấu.

Một tin vui bất ngờ đến với fan: G-Dragon xác nhận sẽ ra album solo vào tháng 12 tại concert của Taeyang. Thông tin này không chỉ khiến fan của Big Bang mà những người yêu nhạc Kpop đều háo hức chờ đợi. Liệu G-Dragon sẽ mang đến những bất ngờ gì trong album mới đây?.

Cặp đôi "người đẹp và quái vật" xứ Hàn kỷ niệm 11 năm ngày cưới

Lee Hyori vừa chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên ông xã Lee Sang Soon trong dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Người đẹp nói lời ngọt ngào với nửa kia: "11 năm. Cảm ơn anh, chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời".

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lee Hyori diện lại váy cưới, còn Lee Sang Soon trông lãng tử trong thiết kế tuxedo. Cả hai trao nhau những cử chỉ mặn nồng. Cặp đôi còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cùng những chú cún cưng.

Vợ chồng Lee Hyori kỷ niệm 11 năm ngày cưới.

Năm 2013, showbiz Hàn Quốc chấn động khi "nữ hoàng giải trí" Lee Hyori tuyên bố kết hôn với Lee Sang Soon, một nhạc sỹ tài năng nhưng ít được biết đến, có ngoại hình trái ngược với cô. Nhiều người ví von gọi cặp đôi là "người đẹp và quái vật".

Thay vì tiếp tục lối sống hào nhoáng của một ngôi sao hàng đầu, Lee Hyori đã chọn cuộc sống bình dị bên chồng tại một trang trại ở đảo Jeju. Năm 2018, cô lần đầu tiên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khiến khán giả thích thú và ngưỡng mộ. Gần đây cặp đôi chia sẻ kế hoạch chuyển về Seoul vào cuối năm nay.

Thành viên TWICE từng làm nhân viên pha chế

Trong chương trình mới đây, thành viên TWICE Jeongyeon chia sẻ rằng chứng rối loạn lo âu từng buộc cô phải tạm ngưng hoạt động cùng nhóm. Thay vì ở nhà, cô quyết định làm việc tại một quán cà phê.

"Có khoảng thời gian tôi ngưng hoạt động do chứng rối loạn hoảng sợ. Trong thời gian đó, tôi đi làm nhân viên pha chế tại tiệm cà phê của bạn. Tôi đến quán vào 6 giờ sáng và làm việc đến 4 giờ chiều", Jeongyeon nói. Công việc này đã giúp cô tự chữa lành trong giai đoạn khó khăn.

Thành viên TWICE Jeongyeon làm nhân viên pha chế trong thời gian ngưng hoạt động.

Chia sẻ của Jeongyeon khiến nhiều người bất ngờ. Cô từng phải tạm dừng hoạt động vào tháng 6/2020 do bị thoát vị đĩa đệm cổ, rối loạn hoảng sợ và rối loạn lo âu. Tháng 6/2021, Jeongyeon quay lại nhưng 2 tháng sau lại dừng hoạt động do bệnh tái phát.

Tháng 2/2022, cô đã hoạt động trở lại cùng TWICE và hiện dẫn dắt chương trình The Inspector.