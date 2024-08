Sao Hoa ngữ 20/8: Lộ diện sao nam bị nghi tổ chức mại dâm và trốn thuế

(VTC News) -

Địch Lệ Nhiệt Ba được khen đẹp như nữ thần trên tạp chí

Tạp chí Harper's Bazaar số Kim Cửu tháng 9 (9/9/2024) vừa đăng tải loạt ảnh đẹp tựa nữ thần của Địch Lệ Nhiệt Ba trên mạng xã hội. Được biết, mỹ nữ Tân Cương hóa thân thành hai hình tượng là nàng công chúa Hy Lạp và nữ thần biển cả.

Giới thiệu về Địch Lệ Nhiệt Ba, tạp chí Harper's Bazaar viết: "Chúng tôi tạo ra một không gian sắc màu chỉ thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Ở đây, toàn bộ tưởng tượng đều trở thành hiện thực, cô ấy kiên định nói với chúng tôi: 'Ngoại trừ bản thân, không cần phải là bất kỳ ai khác'. Nhiệt Ba của hiện tại, có thể tự do sống là chính mình, xứng với thời kỳ hoàng kim của cuộc đời, đủ độc lập và tự do tỏa sáng. Nhiệt Ba đã có được cảm giác an toàn không lo sợ tương lai".

Địch Lệ Nhiệt Ba trên trang bìa Harper's Bazaar số Kim Cửu tháng 9.

Theo thống kê, tạp chí số Kim Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa tung ra đã bán được 200.000 bản trong nửa tiếng với doanh thu hơn 8 triệu NDT (28 tỷ VND). Sau 14 tiếng, doanh thu đã phá 278.000 bản với doanh thu hơn 11 triệu NDT (hơn 38 tỷ VND). Với thành tích này, mỹ nhân phim Tam sinh tam thế chẩm thượng thư đang đứng Top 1 doanh thu tạp chí trong danh sách các nghệ sĩ nữ ở Trung Quốc.

Dù có thành tích ấn tượng về mặt thời trang, doanh thu tạp chí và quảng cáo nhưng xét về thực lực phim ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại khá lép vế. Nhiều năm qua, cô vẫn bị coi là "bình hoa di động" trên màn ảnh.

Vài năm gần đây, các bộ phim mà Nhiệt Ba đóng chính đều không được đánh giá cao như Ngự giao ký, An Lạc truyện, Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng. Năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai bộ phim được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện là Kiêu khởi thanh nhưỡng (đóng cùng Trần Tinh Húc) và Mộ Tư Từ (đóng cùng Trần Phi Vũ).

Dương Mịch mua xe hơi mới

Với tư cách là bạn thân thương hiệu, ngày 19/8, Dương Mịch chính thức "rước" xe hơi Xiangjie S9 - mẫu sedan cao cấp nhất hiện nay của Huawei. Dư Thừa Đông - Giám đốc điều hành của Huawei đích thân xuất hiện lại lễ bàn giao xe cho Dương Mịch.

Tới nhận xe mới, nữ diễn viên sinh năm 1986 diện bộ vest trắng thanh lịch được ví như nữ CEO trong đời thực. Sau khi vừa nhận xe, Dương Mịch ngay lập tức cầm lái và đăng tải bức ảnh selfie bên trong xế hộp.

Dương Mịch xuất hiện như CEO đi nhận xe hơi mới.

Dương Mịch là một trong những sao nữ sở hữu khối tài sản khổng lồ trong làng giải trí. Ngoài tư cách một diễn viên, cô còn là bà chủ nhiều công ty điện ảnh. Sau nhiều năm làm nghề, người đẹp phim Hồ yêu tiểu hồng nương sở hữu khối tài sản ước tính 4,5 tỷ NDT (hơn 15.000 tỷ VND).

Nữ diễn viên 8X từng khẳng định trong một show truyền hình rằng, cô đủ giàu có để không phải tìm kiếm đại gia nương tựa như nhiều người đẹp khác.

Lộ diện danh tính sao nam bị nghi tổ chức mại dâm, trốn thuế

Ngày 19/8, một blogger đăng tải bài viết hé lộ thông tin một sao nam có liên quan đến việc trốn thuế và tổ chức mại dâm. Đến chiều cùng ngày, danh tính sao nam này đã được tiết lộ, đó là nam diễn viên Trương Hạo Duy - người đảm nhận vai Thái tử trong Khánh dư niên 1 và Khánh dư niên 2.

Diễn viên Trương Hạo Duy được biết với vai Thái tử trong phim "Khánh dư niên".

Tờ QQ cho biết, một file ghi âm ghi lại đoạn trò chuyện giữa Trương Hạo Duy và một cô gái được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm, giọng nói được cho là của Trương Hạo Duy nói "chuyện đàn ông mua dâm là điều bình thường, ai cũng vậy cả" hay "tôi không ưa Trương Nghệ Hưng chút nào".

Điều quan trọng nhất là, đoạn ghi âm cũng tiết lộ chính Trương Hạo Duy là người đã vạch trần chuyện Đới Hướng Vũ mua dâm. Nam diễn viên họ Đới là chồng người đẹp Trần Tử Hàm. Sự việc chỉ dừng lại khi Đới Hướng Vũ đâm đơn kiện còn Trương Hạo Duy chỉ nói xin lỗi.

Đến chiều 19/8, thông tin sốc hơn liên quan đến Trương Hạo Duy cũng bị phanh phui. Theo đó, một loạt file ghi âm những cuộc trò chuyện được tung ra, trong đó Trương Hạo Duy nói đến chuyện "săn gái đẹp", "tuyển phi" và "tự bồi dưỡng má mì nhằm lôi kéo những cô gái trẻ khắp mọi nơi về dưới trướng" gây sốc cho người hâm mộ.

Không chỉ bị nghi tổ chức mại dâm, nam diễn viên sinh năm 1991 cũng vướng nghi vấn trốn thuế. Theo đó, Trương Hạo Duy được cho là có liên kết với nhiều công ty, một trong số đó do nam diễn viên đầu tư và thành lập vào năm 2015. Thông tin báo cáo thường niên cho thấy số người được công ty này đóng bảo hiểm trong các năm qua là 0.

Trước loạt tin đồn có khả năng làm sụp đổ sự nghiệp, Trương Hạo Duy đã lên tiếng.

Trước hàng loạt thông tin bất lợi, phía Trương Hạo Duy đã lên tiếng trên trang cá nhân. Sao nam Khánh dư niên khẳng định, anh luôn tuân thủ nguyên tắc nộp thuế hợp lý và hợp pháp, hoàn toàn không có hành vi trốn thuế. Về vấn đề này cư dân mạng sẽ tự giám sát.

Nói về những file ghi âm bị tung lên mạng, nam diễn viên 33 tuổi cho biết, cơ quan công an sẽ đưa ra kết quả công bằng nhất. "Vấn đề này liên quan đến một vụ án hình sự. Chúng tôi đã gọi cảnh sát và đang chờ đợi kết quả tiếp theo. Vì vụ việc đang được thụ lý và xử lý nên tôi chưa thể tiết lộ thông tin chi tiết. Tôi tin rằng cơ quan công an sẽ đưa ra kết quả công bằng", Trương Hạo Duy viết.

Trước bê bối của nam diễn viên, nhiều người cho rằng, vai diễn Thái tử của anh trong Khánh dư niên 3 khả năng sẽ bị thay đổi người. Thậm chí một số dự án phim ảnh Trương Hạo Duy tham gia cũng có khả năng bị đóng băng tạm thời như Thịnh nộ (đóng cùng Mã Tư Thuần, Viên San San), Thục Cẩm nhân gia (hợp tác cùng Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành), Tình yêu có pháo hoa (đóng cùng Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên).

"Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn khoe ảnh gợi cảm

Ngày 20/8, Lâm Duẫn gây sốt mạng xã hội weibo khi đăng tải loạt ảnh diện bikini gợi cảm trên bãi biển.

Trong ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1966 diện bikini tối màu, khoe làn da trắng "phát sáng" khiến nhiều người ghen tỵ. So với các nữ nghệ sĩ khác, Lâm Duẫn khá thoải mái trong việc đăng ảnh gợi cảm, không lo ngại bị khán giả chỉ trích.

Lâm Duẫn gây sốt mạng xã hội khi đăng ảnh diện bikini.

Lâm Duẫn được mệnh danh là "mỹ nhân ngư" đẹp nhất màn ảnh khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Mỹ nhân ngư năm 2016 của Châu Tinh Trì. Bộ phim đạt doanh thu hơn 553 triệu USD, trở thành một trong những bom tấn điện ảnh của đất nước tỷ dân vào năm 2016.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, nữ diễn viên sinh năm 1996 bất ngờ bị "khui" loạt scandal như chụp ảnh nóng từ thuở 14, đánh nhau, thường xuyên lui tới quán bar. Bất chấp những ồn ào trên, Lâm Duẫn vẫn thoải mái hoạt động trong làng giải trí.

Năm 2022, sao nữ gen Z một lần nữa tỏa sáng với vai diễn phụ trong phim Mộng hoa lục đóng cùng Lưu Diệc Phi. Một năm sau, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì tiếp tục thể hiện được khả năng diễn xuất trong Nạn nhân không hoàn hảo hợp tác cùng Châu Tấn. Dự án mới nhất của Lâm Duẫn là Thủy long ngâm đóng cùng La Vân Hi.

Thái Từ Khôn trở lại showbiz sau loạt ồn ào?

Sau bê bế đời tư, việc Thái Từ Khôn được tạp chí Esquire cho lên trang bìa số Kim Cửu tháng 9/2024 gây nhiều tranh cãi. Theo Sohu, nam ca sĩ hạng A của làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện trên trang bìa tạp chí với bộ trang phục thời trang cao cấp nam thu đông 2024 của Versace.

Điều này cho thấy tài nguyên thời trang của Thái Từ Khôn vẫn giữ được phong độ ổn định dù sao nam sinh năm 1998 từng vướng bê bối đời tư. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, trong danh sách các nam nghệ sĩ hiện nay, Thái Từ Khôn vẫn được coi là người dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang không có đối thủ.

Thái Từ Khôn xuất hiện trên trang bìa tạp chí Esquire số Kim Cửu tháng 9.

Thông tin Thái Từ Khôn lên trang bìa tạp chí Esquire số Kim Cửu tháng 9 tới cũng làm dấy lên nghi vấn nam ca sĩ thực sự sắp tái xuất showbiz. Trên mạng xã hội weibo, nhiều fan của Thái Từ Khôn bày tỏ sự vui mừng khi thấy thần tượng trở lại. Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng nếu Thái Từ Khôn thực sự được tái xuất sẽ là điều không công bằng với một số nghệ sĩ khác.

Tháng 6/2023, thông tin Thái Từ Khôn bị tố có quan hệ với trẻ vị thành niên và ép bạn gái hơn 9 tuổi phá thai. Sau một tuần im lặng, sao nam gen Z lên tiếng phủ nhận chuyện có quan hệ với trẻ vị thành niên đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Về vấn đề ép bạn gái cũ phá thai, Thái Từ Khôn khẳng định có quan hệ với một cô gái tên "C", tuy nhiên cả hai người đều tự nguyện đến với nhau, đến năm 2021, cả hai đã chia tay. Anh khẳng định không có chuyện ép bạn gái cũ phá thai như lời đồn.