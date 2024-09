Sao Hoa ngữ 2/9: Lưu Diệc Phi bị chế giễu, Huỳnh Hiểu Minh kể quá khứ cay đắng

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức sao Hoa ngữ đáng chú ý trong ngày 2/9.

Lưu Diệc Phi bị chế giễu vì viết sai chính tả

Tối 31/8, Lưu Diệc Phi đến Thiên Tân (Trung Quốc) dự concert của người bạn thân là ca sĩ Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang). Trên mạng xã hội weibo, "thần tiên tỷ tỷ" đăng tải ảnh chụp chung với người bạn thân kèm chú thích: "Thật là màn trình diễn tuyệt vời, pround of you" (tự hào về bạn).

Lưu Diệc Phi chụp ảnh cùng cô bạn thân Trương Lương Dĩnh trong hậu trường buổi concert.

Ý nghĩa tiếng Anh trong câu văn của Lưu Diệc Phi rất đơn giản, nhưng một số cư dân mạng phát hiện ra nữ diễn viên Câu chuyện hoa hồng đã viết sai chính tả. Sau 8 phút, Lưu Diệc Phi mới chỉnh sửa lại từ "pround of you" thành câu chính xác là "proud of you" sau khi được người hâm mộ nhắc nhở.

Theo Sohu, việc Lưu Diệc Phi viết sai chính tả khiến nhiều dân mạng chế giễu. Nguyên nhân chính là do Lưu Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ định cư và học tập khi mới 10 tuổi. Đồng thời, quốc tịch của cô cũng được đổi từ Trung Quốc sang Mỹ. Hơn nữa, người đẹp sinh năm 1987 ở lại Mỹ học tập và hoàn thành tất cả các chương trình học trong 5 năm. Mãi đến năm 2002, cô mới trở về Trung Quốc và tham gia đóng phim. Cùng năm đó, Lưu Diệc Phi được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Sau khi bị phát hiện viết sai chính tả, Lưu Diệc Phi đã sửa thành từ đúng là “proud of you”.

Chính vì thế, nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi là một trong những diễn viên nói tiếng Anh tốt nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Sự thật dường như cũng chứng minh rằng Lưu Diệc Phi rất giỏi tiếng Anh. Trong những lần phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên 8X trả lời rất trôi chảy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, sự việc lần này chỉ là câu nói đơn giản nhưng vẫn bị viết sai khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ngay sau đó, người hâm mộ của mỹ nhân phim Mộng hoa lục đã lên tiếng minh oan cho cô. Cụ thể, vào thời điểm đăng bài Lưu Diệc Phi ở Thiên Tân xem concert trong khi đó, IP bài đăng thể hiện ở Bắc Kinh. Điều này có thể hiểu bài đăng trên trang weibo không phải do Lưu Diệc Phi viết mà là nhân viên quản lý của người đẹp.

Số khác lại cho rằng, nói tiếng Anh tốt không có nghĩa là khi viết cũng đúng, hơn nữa, trong lúc vội vàng, sơ suất là điều dễ hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi viết sai chính tả các từ tiếng Anh. Trước đây, khi đăng bài quảng bá cho phim Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi cũng viết sai từ "Disney" thành "Dsiney".

Thành Long làm phim “Dự án gấu trúc”

Sau thất bại của bộ phim điện ảnh Truyền thuyết vào mùa hè vừa qua với doanh thu gần 80 triệu NDT (hơn 280 tỷ VND) trong khi kinh phí bỏ ra là 360 triệu NDT (2.262 tỷ VND), Thành Long vẫn không nản lòng. Theo 163, ngôi sao võ thuật sẽ có thêm một bộ phim điện ảnh chiếu vào ngày 1/10 (ngày Quốc khánh của Trung Quốc).

Theo đó, bộ phim về gấu trúc có tên Dự án gấu trúc đã tung ra poster cuối cùng khiến người hâm mộ rất tò mò. Bộ phim hành động hài hước ban đầu có tên là Kế hoạch P nhưng sau đó đã được đổi thành Dự án gấu trúc. Kung Fu Panda do Hollywood phát triển đã thành công rực rỡ. Mặc dù phần tiếp theo đã xuống dốc nhưng sức hấp dẫn của "quốc bảo Trung Quốc" vẫn thu hút một lượng lớn người hâm mộ yêu loài động vật "mắt thâm" này.

Thành Long đóng phim về đề tài gấu trúc sẽ ra mắt vào ngày 1/10 tới.

Phim kể về cuộc chiến "quốc bảo" xoay quanh chú gấu trúc dễ thương tên Hô Hô. Siêu sao Kungfu Thành Long (do Thành Long thủ vai) hợp tác với đặc vụ Đại Vệ (Ngụy Tường) và nhà bảo tồn gấu trúc Tô Tiểu Trúc (Sử Sách đóng) quyết bảo vệ loài động vật được mệnh danh là quốc bảo trước nhóm tổ chức tội phạm quốc tế. Dự án gấu trúc vẫn là dòng phim hài hành động - sở trường của Thành Long nhưng làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố hài và hành động lần này không phải bài toán dễ dàng.

Điều đáng lo ngại hơn chính là đạo diễn Trương Loan - người thực hiện bộ phim này từng làm nhiều tác phẩm nhận được đánh giá rất tệ, với xếp hạng trên Douban lần lượt là 4,8 và 3,1.

Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy mỏng tang khoe vòng 1

Ngày 1/9, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng hàng loạt sao Hoa ngữ tham gia sự kiện L'OR DE DIOR của thương hiệu thời trang Dior ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Mỹ nữ Tân Cương diện trang phục Haute Couture màu hồng pastel nằm trong BST Fall - Winter mới nhất của Dior thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông. Bộ váy với điểm nhấn cổ chữ V giúp Địch Lệ Nhiệt Ba khoe khéo được vòng 1 đầy đặn, quyến rũ, thiết kế voan bồng bềnh giúp "bông hoa tuyết Tân Cương" đẹp kiêu sa như một nàng công chúa.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe khéo thềm ngực đầy, quyến rũ trong sự kiện mới đây.

Từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy voan" hút hơn 40 triệu lượt đọc trên mạng xã hội weibo với hơn 6000 lượt bình luận cho thấy độ nổi tiếng của mỹ nhân sinh năm 1992. Từ cuối năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được Dior tuyên làm Đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

Hiện nay, nữ diễn viên Tam sinh tam thế là người đẹp có tài nguyên thời trang xếp top 1 ở làng giải trí Hoa ngữ. Bất chấp sự nghiệp phim ảnh có phần khá ảm đạm vì diễn xuất mờ nhạt, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là "con cưng" của giới thời trang.

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ quá khứ cay đắng của mẹ

Tham gia chương trình tạp kỹ mới nhất phát sóng ngày 31/8, Huỳnh Hiểu Minh đã bộc bạch về những khó khăn của gia đình anh trong thời thơ ấu.

Theo lời nam diễn viên 46 tuổi, để bổ sung canxi khi mang thai, mẹ của anh phải ra biển nhặt đầu tôm bị người khác vứt đi về rửa sạch, nấu canh ăn do kinh tế gia đình thời điểm đó gặp nhiều khó khăn.

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ hoàn cảnh gia đình khó khăn trong một show truyền hình.

Thông tin Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, hầu hết thông tin trên mạng xã hội đều cho rằng, anh xuất thân từ một gia đình khá giả. Tuy nhiên, tờ 163 khẳng định thông tin trên đều không chính xác. Theo đó, Huỳnh Hiểu Minh quê ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc.

Bố của nam diễn viên là ông Huỳnh Cảnh Thanh - một kỹ sư điện bình thường, mẹ là Trương Tố Hà làm công việc văn thư bình thường. Do đó, có thể nói gia cảnh Huỳnh Hiểu Minh rất đơn giản không phải xuất thân giàu có. Hơn nữa vào thập niên những năm 70, những gia đình công chức bình thường có điều kiện kinh tế còn eo hẹp, việc gia đình Huỳnh Hiểu Minh gặp khó khăn vào thời gian đó cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, phản ứng của dân mạng trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ lại theo nhiều chiều hướng. Trong khi một số người cho rằng, vào những năm 70, nhiều gia đình còn khó khăn nên những thông tin Huỳnh Hiểu Minh nói có thể là thật và khen ngợi đức tính cần cù, chịu khó của mẹ nam diễn viên. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, chồng cũ Angelababy đã phóng đại quá sự việc để chương trình đạt hiệu quả lượt xem.

Nhìn lại sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh, từ diễn viên bình thường đến ông trùm giải trí hiện tại, thành công của anh không phải ngẫu nhiên mà có. Có lẽ chính trải nghiệm tuổi thơ khó khăn đó đã hình thành nên sự kiên trì và bền bỉ theo đuổi sự nghiệp của anh.

Bữa sáng thịnh soạn chỉ toàn hải sản do bố nam diễn viên nấu ở quê nhà gây sốt mạng xã hội.

Theo số liệu thống kê tới năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh ước tính sở hữu khối tài sản lên tới 5 tỷ NDT (hơn 785 triệu USD). Ngoài ra, nam diễn viên cũng đầu tư vào hàng chục công ty khác nhau.

Cách đây vài ngày, nam diễn viên phim Đại Hán thiên tử khoe bữa sáng do bố anh nấu ở quê nhà Thanh Đảo khiến nhiều người bất ngờ với một bàn đồ ăn đầy hải sản từ cua, ghẹ, bề bề,...