Sao Hàn 3/12: Sao nam đột ngột mất ở tuổi 32, nữ hoàng cảnh nóng nhận 'gạch đá'

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 2/12.

Tài tử Park Min Jae ngừng tim, đột ngột qua đời ở tuổi 32

Ngày 2/12, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước tin nam diễn viên Park Min Jae qua đời đột ngột vì cơn ngừng tim. Sự ra đi của anh đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Lễ viếng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 4/12 tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Hiện gia đình chưa quyết định về địa điểm an táng cuối cùng.

Trước khi qua đời, Park Min Jae có chuyến đi dài ngày ở Trung Quốc.

Trước khi qua đời, Park Min Jae không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Nam diễn viên đang có chuyến du lịch dài ngày tại Trung Quốc. Trên trang cá nhân, Park Min Jae chăm cập nhật các hình ảnh trong chuyến đi.

Park Min Jae sinh năm 1992,sở hữu vẻ ngoài điển trai, nụ cười rạng rỡ. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lớn, nhỏ của Hàn Quốc, có thể kể tới như Tomorrow, Little Women, The Fabulous, The Law, Say It’s Love, Look... Ngoài ra, anh còn hoạt động ở sân khấu kịch.

Nam diễn viên thuộc công ty Big Title do Hwang Ju Hye quản lý. Trên trang cá nhân, Hwang Ju Hye đau xót chia sẻ: "Min Jae à, vẫn còn rất nhiều điều chúng ta muốn nói và làm cùng nhau. Tôi rất biết ơn khi được làm quản lý của bạn, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái tên Park Min Jae".

Nữ hoàng phim 18+ nhận “gạch đá”

Mới đây, tại lễ trao giải Rồng xanh, nam diễn viên Jung Woo Sung đã chủ động đề cập đến lùm xùm đời tư và bày tỏ sự hối lỗi trước công chúng. Nam diễn viên đã cúi đầu xin lỗi, chấp nhận mọi lời chỉ trích từ dư luận và hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm làm cha. Phát biểu của anh đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của đông đảo đồng nghiệp và khán giả.

Tuy nhiên, khoảnh khắc nữ diễn viên Lim Ji Yeon có phản ứng nhiệt tình nhất trước scandal của Jung Woo Sung đã bị camera ''bắt trọn''. Áp lực dư luận đổ dồn lên Lim Ji Yeon, cô bị chỉ trích vì thái độ thiếu suy nghĩ.

Nữ hoàng phim 18+ Lim Ji Yeon nhận “gạch đá”.

"Trong khi cô cũng là phụ nữ, mà lại ủng hộ nhiệt tình cho một người đàn ông xem phụ nữ như thú vui tiêu khiển"; "Chuyện của Jung Woo Sung có gì đáng tự hào để cô phấn khích dữ vậy? Xem chương trình mà lia tới khoảnh khắc này mất hứng thiệt sự. Cô không thấy tệ cho những cô gái kia sao? Không chỉ có một bà mẹ đơn thân mà còn có cả 2 cô gái bị lừa dối"; "Hào hứng hú hét khiến tôi phải hoài nghi về nhân cách của cô đấy - Lim Ji Yeon!",... là bình luận của nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bảo vệ Lim Ji Yeon. Họ cho rằng phản ứng của cô là hoàn toàn dễ hiểu bởi mối quan hệ thân thiết với công ty quản lý của Woo Sung. Về phía Lim Ji Yeon, cô vẫn chưa lên tiếng về ồn ào trong suốt 2 ngày qua.

Sự im lặng của nữ diễn viên trước những ồn ào đang ngày càng khiến dư luận bức xúc. Nhiều người cho rằng cô đang né tránh trách nhiệm và để mặc cho những bình luận tiêu cực lan rộng. Nếu tình hình tiếp diễn, bộ phim mới do cô đóng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Hyun Bin ghi hình talkshow sau 13 năm

Vào ngày 29/11, công ty quản lý VAST Entertainment của Hyun Bin đã xác nhận rằng nam diễn viên sẽ xuất hiện trên chương trình trò chuyện nổi tiếng You quiz on the block. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, kể từ khi tham gia "Taxi" vào năm 2011, Hyun Bin trở lại chương trình talkshow

Sự xuất hiện của Hyun Bin trên You quiz on the block càng trở nên đáng chú ý khi vợ anh, Son Ye Jin, cũng từng là khách mời của chương trình sau đám cưới.

Hyun Bin sẽ xuất hiện trong một chương trình talkshow kể từ lần cuối cách đây 13 năm.

Khán giả đang rất mong chờ được nghe Hyun Bin chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, làm cha và những trải nghiệm mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hyun Bin trên You quiz on the block diễn ra trước thềm ra mắt bộ phim Harbin vào ngày 25/12. Trong phim, Hyun Bin vào vai tướng quân Ahn Jung Geun, tái hiện lại câu chuyện lịch sử đầy kịch tính.

Khán giả cũng rất mong chờ được nghe Hyun Bin chia sẻ về quá trình chuẩn bị và đóng phim, cũng như những trải nghiệm làm việc cùng các diễn viên như Park Jeong Min, Jo Woo Jin và Lee Dong Wook.

Hyun Bin (tên thật là Kim Tae Pyung), chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh ghi dấu với loạt phim truyền hình Tôi là Kim Sam Soon, Nữ hoàng tuyết, Thế giới họ đang sống (đóng cặp Song Hye Kyo), Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh.

Ở mảng điện ảnh, tài tử tham gia nhiều dự án ăn khách như Mối tình đầu của triệu phú, Thu muộn (cùng Thang Duy), Nhiệm vụ tối mật, Cuộc đàm phán sinh tử (cùng Son Ye Jin), Dạ quỷ...

Hơn 20 năm qua, Hyun Bin luôn nằm trong danh sách "mỹ nam", "sao quyền lực" của showbiz Hàn, có lượng fan đông đảo nhờ diễn xuất đa dạng. Naver từng gọi anh là "Bảo vật quốc gia".