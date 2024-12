Sao Hàn 5/12: Ảnh gợi cảm của Park Min Young bị khơi lại; Jennie bị lăng mạ

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 5/12.

Sao nữ sụt 38kg, suýt mất mạng ở Mỹ

Xuất hiện trong chương trình 'Best Friends Tocumentary - Table for 4', Yoon Hyun Suk đã khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về cuộc chiến chống lại bệnh tiểu đường. Cô đã thẳng thắn thừa nhận rằng căn bệnh này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình, thậm chí từng đe dọa tính mạng khi cô ở Mỹ.

Yoon Hyun Suk nhớ lại: "Tôi đã tăng cân rất nhiều trong dịch bệnh COVID-19. Lúc nào tôi cũng nặng 48kg nhưng vì gọi đồ ăn ngoài nhiều quá nên cân nặng đã tăng lên 56kg. Nhưng đột nhiên tôi sụt cân mất kiểm soát".

Nữ diễn viên 53 tuổi tiếp tục kể: "Tôi không thể nói chuyện với ai vì quá đau cổ họng. Cân nặng lúc này chỉ còn 38kg. Tôi cũng không thể đứng dậy. Tôi vội đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán mắc tiểu đường. Bác sĩ nói ông chưa từng gặp 1 ca nào nặng như này, cả tim và cơ bắp đều đã bị ảnh hưởng".

Yoon Hyun Suk tiết lộ bị mắc bệnh tiểu đường.

"Bác sĩ nói nếu tôi ở nhà 1 mình thì sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi bị hạ đường huyết nghiêm trọng, chỉ số chỉ còn 49. Tôi như ngất đi. Nếu như tôi ngất mà không có ai xung quanh ứng cứu thì chắc chắn sẽ chết" - Yoon Hyun Suk trải lòng về bệnh tật. Nữ diễn viên kêu gọi mọi người chú ý chăm sóc sức khỏe để đừng lâm phải cảnh như cô.

Ngoài căn bệnh tiểu đường, Yoon Hyun Suk còn phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe khác là sai khớp cắn. Tình trạng này khiến cô gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, dẫn đến các vấn đề về dạ dày và đau đầu thường xuyên. Sau khi trải qua phẫu thuật chỉnh hàm, tình trạng sức khỏe của Yoon Hyun Suk đã được cải thiện đáng kể.

Yoon Hyun Suk, sinh năm 1971, đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1999 và nhanh chóng được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Wonderful Life, The Fox Family và Merry Mary. Sau một thời gian định cư và kinh doanh tại Mỹ, cô đã trở về Hàn Quốc và tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Jennie bị lăng mạ vì tình cũ

Mới đây, khi đăng loạt ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cho một tiệm bánh mừng Giáng sinh, Jennie bị tấn công tiêu cực. Nguyên nhân vì Jennie đã đính ca khúc It's Beginning To Look A Lot Like Christmas của Michael Buble vào bài đăng của mình.

Vụ việc Jennie đính bài hát 'It's Beginning To Look A Lot Like Christmas' đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng đã lợi dụng cơ hội này để công kích Jennie, cho rằng cô đang cố tình "hint" tình cảm với V (BTS) để gây chú ý.

Jennie bị lăng mạ vì tình cũ V (BTS).

Vào tháng 12/2022 và tháng 6/2023, V từng phát hành bản cover bài hát nổi tiếng nói trên. Đáng chú ý, thời gian đó cũng là thời điểm anh dính nghi vấn có mối quan hệ lãng mạn với Jennie. Tuy nhiên, nhiều fan đã lên tiếng bảo vệ Jennie và cho rằng cô không liên quan, đồng thời chỉ trích những bình luận tiêu cực và thiếu căn cứ.

Jennie và V vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 5/2022 khi xuất hiện một bức ảnh cặp đôi đi du lịch tại đảo Jeju. Đến tháng 8 cùng năm, hàng loạt hình ảnh hẹn hò của cặp đôi tiếp tục bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2023, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp tay trong tay đi dạo dọc bờ sông tại Pháp, theo sau họ là quản lý của cả hai. Đến cuối năm 2023, người trong ngành cho biết V và Jennie đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm.

Ảnh nóng khiến Park Min Young lao đao bị đào lại

Một bức ảnh cũ của Park Min Young bất ngờ bị "đào lại" và đã gây chấn động dư luận. Tấm ảnh này, được công khai vào năm 2009, từng khiến sự nghiệp của cô nàng rơi vào khủng hoảng.

Cụ thể, bức ảnh gây xôn xao là một khoảnh khắc được cắt ra từ cảnh tắm trong bộ phim "Công chúa Ja Myung Go". Trong ảnh, nữ diễn viên để lộ một phần vòng 1 đẫy đà lên trên mặt nước khiến người xem "nóng mắt". Góc máy đặc biệt đã khiến hình ảnh của nữ diễn viên trở nên nhạy cảm hơn so với thực tế. Bản thân nữ diễn viên rất sốc và chia sẻ rằng cô đã không hề hay biết khi lên hình sẽ như vậy.

Hình ảnh ''bỏng mắt'' khiến Park Min Young lao đao bị đào lại.

Cô cho biết hình ảnh này khiến mình xấu hổ đến mức cảm thấy như lòng tin của mình bị phản bội. "Tôi đóng cảnh tắm với tâm lý hoàn toàn bình thường như bất cứ cảnh quay nào khác. Nhưng khi những hình ảnh đó được mang ra quảng cáo, tôi đã bày tỏ thái độ không hài lòng với đoàn phim. Thực sự thì cảnh quay không trần trụi như bạn nghĩ. Nhưng dẫu sao có người thảo luận còn tốt hơn chẳng có gì để nói" - Người đẹp 9x trải lòng.

Bức ảnh cắt từ cảnh tắm trong Công chúa Ja Myung Go đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng. Một số người cho rằng đây là một cảnh quay nghệ thuật, trong khi số khác lại lên án gay gắt, cho rằng nó đã làm tổn hại đến hình ảnh trong sáng của Park Min Young. Ekip sản xuất cũng bị chỉ trích vì đã lợi dụng hình ảnh của nữ diễn viên để quảng bá phim. Cuối cùng những thước phim này đã không qua được kiểm duyệt và đã bị cắt khi lên sóng.