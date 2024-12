Sao Hàn 6/12: Sao nữ bị 100 đoàn phim từ chối vì quá đẹp, Lee Min Ho tái xuất

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 6/12.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới hẹn hò tình cũ Han So Hee

Sports Kyunghang đưa tin Nana và Chae Jong Suk đang hẹn hò. Cặp đôi này đã để lộ những dấu hiệu hẹn hò qua việc đóng chung MV Indeed, It Was Love và những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Tờ này tiết lộ rằng Nana và Chae Jong Suk đã hẹn hò từ trước khi hợp tác trong MV. Cặp đôi này đã để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò như lovestagram, cùng nhau đi nghỉ ở Bali và xuất hiện tại các sự kiện. Đáng chú ý, Nana đã bỏ theo dõi tất cả mọi người trên mạng xã hội, bao gồm cả Chae Jong Suk, một hành động thường thấy của những cặp đôi muốn giữ kín mối quan hệ.

Khi Sports Kyunghang liên hệ, cả công ty quản lý của Nana và Chae Jong Suk đều nói: "Rất khó để xác nhận những vấn đề liên quan đến đời tư của nghệ sĩ".

Trước đó, Chae Jong Suk vướng tin đồn hẹn hò với Han So Hee. Vào thời điểm đó, Knet soi ra được Han So Hee và Chae Jong Seok bị chụp ảnh hẹn hò từ phía sau lưng. Cả hai cũng từng đăng tải loạt ảnh mặc trang phục giống nhau và "check in" ở cùng một địa điểm.

Công ty quản lý của Han So Hee lên tiếng phủ nhận tin đồn, cho biết cả hai chỉ là bạn thân. Nhưng người hâm mộ đã soi ra được Han So Hee - Chae Jong Seok dùng ốp điện thoại đôi cho đến tận tháng 11/2023 - thời điểm nữ diễn viên gặp Ryu Jun Yeol.

Nana có tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ của nhóm After School và Orange Caramel mà còn là một người mẫu, diễn viên tài năng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn mẫu, Nana được chuyên trang TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015.

Lee Min Ho tái xuất

Bộ phim When the Stars Gossip kể về câu chuyện tình yêu không tưởng của chỉ huy Eve Kim (Gong Hyo Jin), người làm việc tại một trạm vũ trụ không trọng lực, và Gong Ryong (Lee Min Ho), một vị khách không mời mà đến với một nhiệm vụ bí mật.

Lee Min Ho vào vai Gong Ryong, một bác sĩ giàu có và quyền lực. Với vẻ ngoài lịch lãm và sự nghiệp thành công, anh chuẩn bị bước vào hôn nhân với một nữ thừa kế danh giá. Tuy nhiên, ngay trước thềm hôn lễ, Gong Ryong lại lựa chọn một chuyến du lịch vũ trụ đầy bí ẩn. Dưới vỏ bọc của một du khách giàu có, anh ẩn giấu một nhiệm vụ đặc biệt, một bí mật mà không ai có thể biết.

Giải thích về sự lựa chọn When the Stars Gossip làm dự án trở lại của mình, Lee Min Ho cho biết: "Trong thế giới hối hả ngày nay, ranh giới giữa điều tốt đẹp và điều thực sự quan trọng đối với nhân loại ngày càng trở nên mờ nhạt. Đó là lý do tại sao tôi bị cuốn hút vào câu chuyện này, lấy bối cảnh là không gian bao la trong trẻo và bí ẩn, nơi mọi người đến để trân trọng giá trị của cuộc sống".

When the Stars Gossip đánh dấu sự tái hợp của biên kịch Seo Sook Hyang và đạo diễn Park Shin Woo, những người đã làm nên thành công của bộ phim Jealousy Incarnate. Dự án lần này quy tụ dàn diễn viên toàn sao bao gồm: Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, Han Ji Eun, Kim Joo Hun, Lee El, Lee Cho Hee và Heo Nam Jun.

Sao nữ bị 100 đoàn phim từ chối vì quá đẹp

Ha Ji Won là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được biết đến với vẻ đẹp cuốn hút và khả năng diễn xuất đa dạng.

Ngay từ thời trung học, Ha Ji Won đã nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chính vẻ đẹp ấy đã đưa cô đến với con đường nghệ thuật khi được một công ty giải trí mời về đào tạo làm người mẫu. Tuy nhiên, con đường trở thành diễn viên của Ha Ji Won không hề dễ dàng.

Vẻ đẹp nổi bật của Ha Ji Won lại trở thành một rào cản lớn trên con đường sự nghiệp diễn xuất. Cô từng bị từ chối đến hơn 100 lần vì các đạo diễn lo ngại nhan sắc quá xinh đẹp của cô sẽ làm lu mờ các diễn viên khác và khiến khán giả chỉ tập trung vào ngoại hình. Bên cạnh đó, kinh nghiệm diễn xuất tại thời điểm đó vẫn còn khá non tay, nên việc trao cho cô cơ hội thử vai là một quyết định khá mạo hiểm.

Năm 1996, Ha Ji Won chính thức đặt chân vào làng giải trí với bộ phim New Generation Report: Adults Don’t Understand Us. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, khi hóa thân thành Lee Eun Hyo trong Sex Is Zero, cô mới thực sự tỏa sáng và trở thành một ngôi sao sáng giá. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của Ha Ji Won đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, chỉ sau khi bom tấn Secret Garden (Khu Vườn Bí Mật) được phát sóng, Ha Ji Won mới thực sự phủ sóng toàn châu Á. Thừa thắng xông lên, Ha Ji Won tiếp tục gây sốt khi góp mặt trong Empress Ki (Hoàng Hậu Ki).

Sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của Ha Ji Won có phần chững lại. Các tác phẩm gần đây của cô không còn tạo được tiếng vang như trước. Tuy nhiên, những đóng góp của "nữ hoàng màn ảnh" này cho điện ảnh Hàn Quốc là không thể phủ nhận.

Dù tần suất đóng phim giảm đi, Ha Ji Won vẫn là một trong những ngôi sao được trả cát-sê cao nhất, với khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Cô được trả 42.000 USD (1 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Khối tài sản tích lũy sau gần 3 thập kỷ trong làng giải trí của Ha Ji Won lên tới 5 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng).