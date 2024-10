Sao Hàn 6/10: Jiyeon xoá hết ảnh chồng cũ, Big Bang có thể tái hợp tại MAMA

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 6/10

Jiyeon (T-ara) xóa hết ảnh chồng cũ sau tuyên bố ly hôn

Ngày 5/10, truyền thông Hàn Quốc đăng tin Jiyeon và Hwang Jae Gyun nộp đơn ly hôn. Thông qua đại diện pháp lý, Jiyeon chia sẻ: “Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì đã gửi tin xấu cho các bạn. Chúng tôi quyết định ly hôn theo thỏa thuận chung. Mong các bạn thông cảm vì chúng tôi không thể thông tin nhanh chóng hơn. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để gặp lại các bạn với hình ảnh tốt đẹp hơn trong tương lai”.

Jiyeon (T-ara) xóa hết ảnh chồng cũ sau tuyên bố ly hôn.

Ngay sau đó, Hwang Jae Gyun cũng lên tiếng. Anh giải thích hai người đường ai nấy đi do sự khác biệt về tính cách. Cầu thủ bóng chày nói thêm mối quan hệ vợ chồng của anh với Jiyeon đã kết thúc nhưng họ sẽ tiếp tục ủng hộ và dõi theo con đường của nhau.

Cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt vào cuối tháng 6 sau khi Hwang Jae Gyun xô xát với đối thủ tại sân vận động. Khi đó, bình luận viên Lee Kwang Gil khẳng định Hwang Jae Gyun sa sút phong độ và mất kiểm soát cảm xúc do đã ly hôn với cô vợ nổi tiếng. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cả hai.

Đầu tháng 9, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp tiệc tùng thâu đêm với một người phụ nữ lạ ở quán bar "săn chân dài" càng làm dấy lên tin đồn ly hôn một lần nữa.

Hiện Jiyeon đã xóa bỏ mọi hình ảnh, vlog liên quan đến chồng cũ khỏi kênh cá nhân. Động thái của Jiyeon cho thấy cô đã hoàn toàn trở về trạng thái độc thân sau cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm.

Kang Daniel sụt 14kg vì kiện cáo

Xuất hiện trong chương trình Do You Want Some Ramyeon? của Lee Daehwi, Kang Daniel tiết lộ khoảng thời gian khó khăn vì vấn đề của công ty.

"Tôi từng bị sụt 14 kg trong 5 - 6 tháng, khi đó dù rất muốn nhưng tôi không thể làm gì vì tôi có vấn đề với công ty cũ. Tôi đã ở nhà 3 - 4 tháng.

Tháng đầu tiên tôi rất vui vì không phải ra ngoài. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, tôi sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở nhà. Tôi cảm giác mình bị cô lập khỏi xã hội. Vì thế tôi bắt đầu luyện hát, tập nhảy trở lại và lên ý tưởng cho những bài hát tôi muốn phát hành", nam ca sĩ chia sẻ.

Kang Daniel sụt 14kg vì kiện cáo.

Chia sẻ của Kang Daniel nhận được nhiều sự đồng cảm lẫn xót xa từ người hâm mộ khi thời gian gần đây nam thần tượng liên tục gặp "sóng gió" trong sự nghiệp.

Tháng 5 vừa qua, Kang Daniel đã tố cáo ông A, một cổ đông lớn của công ty Konnect Entertainment, về hành vi gian lận nghiêm trọng.

Theo đơn kiện, ông A bị cáo buộc đã giả mạo tài liệu, biển thủ công quỹ và lợi dụng vị trí của mình để chiếm đoạt số tiền lên đến 10 tỷ won từ công ty. Những hành vi sai trái này đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài chính cho Konnect Entertainment.Một tháng sau, Kang Daniel đã thông báo đóng cửa công ty Konnect Entertianment.

Big Bang có thể tái hợp tại MAMA

Một báo cáo của News1 gần đây cho biết các thành viên của Big Bang là G-Dragon, Taeyang và Daesung đang thảo luận về việc tái hợp trên sân khấu Lễ trao giải âm nhạc châu Á năm nay.

Đã gần 10 năm kể từ lần cuối nhóm biểu diễn tại MAMA với đội hình đầy đủ. Năm 2022, Big Bang đã giành giải thưởng với đĩa đơn Still Life, tuy nhiên nhóm không biểu diễn.

Big Bang có thể tái hợp tại MAMA.

Trước đó, 3 thành viên Big Bang có màn tái hợp đặc biệt trong concert của Taeyang. Đây là lần đầu nhóm biểu diễn cùng nhau kể từ tháng 1/2017 tại sân khấu Last Dance. Sân khấu tái hợp này còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của thủ lĩnh G-Dragon sau thời gian nhập ngũ.

Big Bang trải qua nhiều biến cố trong 7 năm với sự ra đi của 2 thành viên trong nhóm là Seungri sau khi dính líu đến vụ bê bối Burning Sun, và TOP sau khi phải đối mặt với hậu quả pháp lý vì sử dụng cần sa. Big Bang chỉ còn lại 3 thành viên.

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 21/11 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ và vào ngày 22-23/11 tại Kyocera Dome Osaka ở Nhật Bản.