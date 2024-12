Sao Hàn 26/12: Sao nữ Reply 1988 vỡ filler ngực khi tập gym, Seungri phát tướng

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 26/12.

Sao nữ ''Reply 1988'' bị vỡ filler ngực khi tập gym

Tờ báo MK đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Se Young, được biết đến qua bộ phim "Reply 1988", đã chia sẻ về biến chứng nghiêm trọng mà cô gặp phải sau khi thực hiện nâng ngực. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã từng lựa chọn phương pháp tiêm filler để cải thiện kích thước vòng một cách đây vài năm.

Lee Se Young kể lại sự cố kinh hoàng xảy ra trong lúc tập gym vào năm 2023: "Ngực trái của tôi bị va chạm với tạ, dẫn đến tình trạng vỡ filler bên trong. Quá trình vỡ diễn ra từ từ, chậm rãi, đến mức ban đầu tôi không hề nhận ra. Chỉ đến khi vùng ngực bắt đầu nóng ran, tôi mới phát hiện ra sự mất cân đối giữa hai bên ngực. Lúc đó, tôi đã tự hỏi liệu mình có cần đến bệnh viện kiểm tra hay không. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những ngày sau đó".

Sao nữ ''Reply 1988'' bị vỡ filler ngực khi tập gym.

Sau biến cố nghiêm trọng, Lee Se Young đã quyết định đến bệnh viện để loại bỏ hoàn toàn chất làm đầy ở cả hai bên ngực. Nữ diễn viên đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này và chia sẻ: “Sau khi loại bỏ được 98% chất làm đầy ở ngực trái, tôi quyết định hút bỏ toàn bộ filler ở ngực phải. Tổng chi phí cho cả hai lần điều trị là hơn 10 triệu won (khoảng 174 triệu đồng). Trong khoảng 1-2 tháng, tôi gần như không thể làm gì. Thời gian gần đây tôi không đăng tải video nào vì cần thời gian hồi phục sau phẫu thuật".

Trước đây, Lee Se Young đã thẳng thắn thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ gần như toàn bộ khuôn mặt để cải thiện nhan sắc. Trải qua nhiều năm với hàng loạt các thủ thuật "dao kéo", từ phẫu thuật mắt, nâng mũi, hạ gò má cho đến tiêm botox định kỳ mỗi 6 tháng, diện mạo hiện tại của nữ diễn viên đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, bởi sự thay đổi gần như hoàn toàn so với trước đây.

Song Joong Ki bị chỉ trích

Trong chương trình A Perfect Day with Lee Sang Soon phát sóng trên đài MBC Radio FM4U, Song Joong Ki đã chia sẻ ca khúc Grown Ups - nhạc phim của bộ phim My Mister (với sự tham gia của Lee Sun Kyun) - là một trong những bài hát yêu thích của mình.

Nam diễn viên bày tỏ: "Đây là một bản nhạc phim được rất nhiều người yêu thích từ bộ phim 'My Mister'. Tôi muốn chia sẻ ca khúc này với tất cả các bạn." Anh nói thêm: "Gần đây, tôi đã bắt đầu xem lại bộ phim này, và chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của người anh trai mà tôi rất kính trọng, Lee Sun Kyun. Tôi lại nhớ anh ấy".

Song Joong Ki bị chỉ trích vì nhắc đến Lee Sun Kyun.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao họ Song thể hiện tình cảm trân trọng đối với cố diễn viên Lee Sun Kyun. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) diễn ra vào tháng 10, Lee Sun Kyun đã được vinh danh với Giải thưởng Thành tựu Điện ảnh Hàn Quốc. Khoảnh khắc video tưởng nhớ cố nghệ sĩ được trình chiếu, Song Joong Ki, Lee Hee Joon và Ha Yoon Kyung đều không kìm được xúc động, rơi nước mắt.

Tuy nhiên, hành động và phát ngôn của Song Joong Ki đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng anh đang lợi dụng sự ra đi của Lee Sun Kyun để quảng bá cho tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt Bogota: City of the Lost.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng chia sẻ của Song Joong Ki rất bình thường, không đáng để bị lên án. Trước làn sóng tranh luận, Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi.

Seungri phát tướng khó nhận ra

Những hình ảnh mới nhất của Seungri đã nhanh chóng lan truyền trên khắp các mạng xã hội, thậm chí đứng đầu các cổng thông tin như Naver, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Hàn Quốc.

Theo thông tin được lan truyền, một số người đã bắt gặp cựu thành viên BIGBANG tại một triển lãm ở Malaysia. Seungri xuất hiện với ngoại hình "phát tướng" hơn hẳn so với trước đây.

Đáng chú ý, người đăng tải những hình ảnh này còn viết: "Seungri nói rằng anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn G-Dragon".

Seungri phát tướng khó nhận ra.

Phát ngôn này đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng không ngần ngại chỉ trích Seungri vì những hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của BIGBANG, đồng thời cho rằng anh vẫn tiếp tục kiếm tiền bằng những phương thức không minh bạch, dựa vào danh tiếng của nhóm và lôi kéo các thành viên vào những câu chuyện của riêng mình. Bên cạnh đó, quá khứ đầy tai tiếng của Seungri cũng khiến dư luận đặt nghi vấn về nguồn gốc số tiền mà anh kiếm được.

Mặc dù gây ra những hành vi sai phạm nghiêm trọng trong vụ bê bối Burning Sun, Seungri vẫn tiếp tục cuộc sống khá thoải mái. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, bởi nhiều người cho rằng mức án mà cựu thần tượng này phải nhận là quá nhẹ so với những gì anh đã gây ra.

Seungri vẫn duy trì lối sống xa hoa, thường xuyên đi du lịch và tham gia các hoạt động giải trí ở nhiều nơi. Thậm chí, cựu thành viên nhỏ tuổi nhất của BIGBANG còn bị nghi ngờ có ý định quay trở lại lĩnh vực kinh doanh hộp đêm, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Theo một nguồn tin, Seungri thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn tại Bali, Indonesia và có hành động được cho là lôi kéo khách du lịch Hàn Quốc.

Seungri ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc BIGBANG vào năm 2006 và được yêu thích với nhiều ca khúc hit như Lies, Last Farewell, Haru Haru, FANTASTIC BABY, BANG BANG BANG... Tuy nhiên, nam ca sĩ đã rời nhóm vào tháng 3/2019 do tranh cãi về Burning Sun.