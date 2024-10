Sao Hàn 22/10: Ngoại hình tăng cân khó nhận ra của mỹ nhân 'Trái tim mùa thu'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 22/10.

Sao nữ "Trái tim mùa thu" gây sốc với ngoại hình hiện tại

Diễn viên Moon Geun Young, đóng Eun So phim 'Trái tim mùa thu', khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Hình ảnh của ngôi sao Hàn đã có nhiều thay đổi đáng kể so với thời mới vào nghề. Sau khi trải qua một hành trình dài chống chọi với bệnh tật, cô đã lấy lại sức khỏe và tăng cân hơn. Dù đã từng đối mặt với những khó khăn, cô vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường.

"Tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn và hiện tại tôi rất khỏe mạnh.Tôi cũng đang nỗ lực ăn kiêng, xin hãy ủng hộ tôi nhé", cô nói

Moon Geun Young từng là một trong những diễn viên hạng A của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu với loạt phim Trái tim mùa thu, Chị gái lọ lem, Họa sĩ gió, Alice khu Cheongdam-dong, Nữ thần lửa ... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Moon Geun Young mắc căn bệnh hiếm gặp là hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Cô phải phẫu thuật thuật khẩn cấp vào năm 2017.

Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần. Quá trình điều trị bệnh khiến cô tăng cân và tàn phá ngoại hình. Nữ diễn viên trở nên già dặn với đôi mắt trũng sâu, làn da không còn đều màu.

Năm 2018, Moon Geun Young thừa nhận cô trải qua một giai đoạn ghét bản thân và tâm lý suy sụp thực sự. Tuy nhiên, sau đó, cô dần thay đổi: "Tôi trở nên thoải mái hơn với suy nghĩ rằng thay vì sống cho người khác, tôi nên sống cho chính mình".

Năm 2020, Moon Geun Young quyết định rời khỏi công ty quản lý đã gắn bó với mình suốt 16 năm. Năm 2021 cô trở lại màn ảnh nhưng không còn ánh hào quang như xưa. Bệnh tật làm sự nghiệp của "em gái quốc dân" chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram.

Rosé làm nên lịch sử

Rosé đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho Kpop khi ca khúc APT. hợp tác cùng Bruno Mars chính thức đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày của Spotify toàn cầu với con số ấn tượng.

Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút của bản hit này mà còn đưa Rosé trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên làm được điều đó, sánh vai cùng những tên tuổi hàng đầu như Jungkook và Jimin của BTS.

Trên Spotify Mỹ, APT. cũng leo lên Top 1 với 1.579.405 stream vào ngày 20/10. Rosé là nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng này.

Với hơn 1,5 triệu lượt stream chỉ trong một ngày, ca khúc này đã vượt qua kỷ lục trước đó và trở thành bản hit lớn nhất của một nữ nghệ sĩ solo Kpop trên nền tảng này. Thành công vang dội trên Spotify Mỹ hứa hẹn sẽ đưa APT. lên những vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng danh giá như Billboard Global 200 và Billboard Hot 100.

Với APT., Rosé đã chứng minh được sức ảnh hưởng toàn cầu của mình và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp solo.

MC quốc dân lại bị "ném đá" vì vạ miệng

Trong chương trình You quiz on the block mới đây, khách mời đều là những người nước ngoài nhưng sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Họ sống và học tập tại Hàn Quốc không khác gì học sinh bản địa, và họ cũng tự nhận mình là người Hàn Quốc.

Tuy nhiên trong suốt chương trình, Yoo Jae Suk liên tục nói: "Bạn nói tiếng Hàn giỏi quá" và "Giọng của bạn và mọi thứ đều giống hệt người Hàn Quốc".

Nhận xét của Yoo Jae Suk về cách nói tiếng Hàn đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây là một phát ngôn thiếu tinh tế và mang tính phân biệt đối xử, trong khi đó, nhiều người hâm mộ lại bênh vực anh, cho rằng đó chỉ đơn thuần là một lời khen ngợi.

Dựa trên danh tiếng và sự tôn trọng, chu đáo của Yoo Jae Suk, nhiều người cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng tình huống này không nên được lặp lại trong tương lai.

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, được mệnh danh MC quốc dân của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng khi dẫn dắt nhiều chương trình như Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block, Happy Together. Yoo Jae Suk liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.

Theo truyền thông xứ kim chi, Yoo Jae Suk là MC với khoản tiền đặt cọc cao nhất. Anh kiếm khoảng 10 tỷ won (7,7 triệu USD) hàng năm.