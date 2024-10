Sao Hàn 14/10: Nam thần tượng hẹn hò diễn viên Tây Ban Nha 57 tuổi, từng ly hôn

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 15/10.

Lisa xuống cấp nhan sắc, lộ bằng chứng "dao kéo"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh mới nhất của Lisa. Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của nữ idol, đặc biệt là ở phần sống mũi.

Dù chưa có thông tin chính thức từ phía Lisa hoặc công ty quản lý, nhưng những nghi vấn về việc cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng tăng.

Lisa gây tranh cãi vì nhan sắc xuống cấp, lộ bằng chứng ''dao kéo''.

Trong khi một số người cho rằng đây là dấu hiệu của sa sụn nhân tạo, một biến chứng thường gặp sau phẫu thuật nâng mũi, thì phần lớn cộng đồng mạng lại nghiêng về giả thuyết rằng đó chỉ là hiệu ứng của ánh sáng và kỹ thuật trang điểm.

Tin đồn Lisa phẫu thuật xuất hiện từ 3 năm trước khi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng Charles S.Lee khẳng định nữ idol đã trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp hiện tại.

Theo ông Lee, em út BlackPink là thành viên lạm dụng phẫu thuật nhiều nhất trong nhóm, với danh sách các ca phẫu thuật dài gồm mở góc mắt, sửa mũi, cắt mí, thu gọn nhân trung và nâng cằm. Ước tính tổng chi phí cho những ca phẫu thuật này lên đến 40.000 USD.

Tuy nhiên nhan sắc thăng hạng của Lisa vì lớp trang điểm cũng như góc chụp ảnh. Trong các bức ảnh mặt mộc, có thể thấy sống mũi Lisa vẫn khá to, không phẫu thuật thẩm mỹ.

Sức khoẻ ''ông nội quốc dân'' Lee Soon Jae đáng lo

Công ty Park Company thông báo hủy toàn bộ các suất diễn của vở kịch 'Waiting for Godot' với sự tham gia của nam diễn viên Lee Soon Jae từ ngày 13/10 đến 20/10 do tình trạng sức khỏe của ông không đảm bảo. Toàn bộ số tiền vé đã mua sẽ được hoàn trả đầy đủ cho quý khán giả thông qua đơn vị đặt vé.

"Lee Soon Jae muốn đứng trên sân khấu để giữ lời hứa với khán giả. Nhưng chúng tôi vẫn phải đưa ra quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn của ông theo ý kiến ​​của bác sĩ. Lee Soon Jae cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn do sức khỏe suy giảm”, đơn vị quản lý cho biết.

Sức khoẻ ''ông nội quốc dân'' Lee Soon Jae đáng lo.

Lee Soon Jae thông qua công ty sản xuất nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm thất vọng những khán giả đặt chỗ sớm và chờ đợi đến ngày xem buổi biểu diễn. Tôi sẽ tập trung hồi phục để có thể trở lại sân khấu một cách tốt nhất". Nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng trước sức khỏe hiện tại của nam diễn viên gạo cội.

Sinh năm 1934, Lee Soon Jae là một trong những tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh Hàn Quốc. Với hơn 6 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng trăm tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Từ năm 1961, ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất.

Nam diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “ông nội quốc dân” khi thường xuyên hóa thân các vai diễn người ông, cụ lớn tuổi trong gia đình. Một số phim nổi bật mà Lee Soon Jae từng tham gia như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn...

Nhờ những cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Hàn Quốc, ông đã được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.

Rowoon bị bắt gặp hôn nữ diễn viên 57 tuổi trong hộp đêm

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin cựu thành viên Rowoon đã được phát hiện khiêu vũ với nữ diễn viên người Tây Ban Nha Sonia Monroy tại một hộp đêm ở Milan. Một nguồn tin giấu tên khẳng định họ đã bị phát hiện hôn nhau. Tuy nhiên, chưa có hình ảnh hay video xác nhận điều này.

Trước đó, Rowoon đã có mặt tại Milan để tham dự Tuần lễ thời trang Milan. Tờ báo La Van Guardia tuyên bố rằng cả hai đã được phát hiện ở khu vực VIP của hộp đêm và không hề cố gắng che giấu mình khỏi công chúng. Ngoài ra còn có đoạn video ghi lại cảnh hai người khiêu vũ bên nhau.

Rowoon bị bắt gặp hôn nữ diễn viên 57 tuổi trong hộp đêm.

Rowoon sinh năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Vào năm 17 tuổi, anh được giới thiệu là thực tập sinh của chương trình thực tế Cheongdam-dong 111 của FNC Entertainment. Cho đến tháng 10/2016, anh chính thức trở thành thành viên của nhóm nhạc 9 thành viên SF9 và ra mắt đĩa đơn Fanfare.

Sở hữu visual điển trai cùng chiều cao đáng mơ ước lên đến 1m91, Rowoon là nam idol “hút” fan của nhóm. Tháng 9/2023, Rowoon tuyên bố rời nhóm để tập trung hơn vào công việc diễn xuất.

Nữ diễn viên Sonia Monroy 57 tuổi, hơn Rowoon 29 tuổi. Cô vừa mới ly hôn với chồng là Juan Diego Lopéz, người cũng trẻ hơn cô đáng kể.