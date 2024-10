Sao Hàn 13/10: Lisa đối đầu BTS, 'ông hoàng phòng vé' Hàn Quốc đến Việt Nam

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 13/10:

''Ông hoàng phòng vé'' Hàn Quốc đến Việt Nam

Dàn sao Hàn đình đám Yoo Jae Suk, Hwang Jung Min, Yang Se Chan và Ji Suk Jin đã có chuyến khám phá Hà Nội đầy thú vị. Từ Ga Hà Nội cổ kính đến những con phố sầm uất như Phùng Hưng, Trần Phú, các nghệ sĩ đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Khán giả ghi lại được cảnh các nghệ sĩ dạo phố, ăn phở...

Được biết, nhóm đã đáp chuyến bay đến Hà Nội vào trưa 11/10 và có một lịch trình tham quan kín. Đi cùng dàn sao có một vài nhân viên quay phim, trợ lý. Người hâm mộ phỏng đoán các nghệ sĩ đang quay chương trình giải trí Pinggyego trên kênh YouTube DdeunDdeun.

Yoo Jae Suk, Hwang Jung Min, Yang Se Chan, Ji Suk Jin đi quay show du lịch ở Hà Nội.

Theo quy định của chương trình, người chơi bị cấm sử dụng mọi ứng dụng trên điện thoại, bao gồm cả những ứng dụng hỗ trợ cho chuyến đi như đặt vé máy bay, phòng khách sạn hay Google Dịch.

Thú vị hơn, ý tưởng của diễn viên Hwang Jung Min về việc loại bỏ người chơi giỏi tiếng Anh càng làm tăng thêm tính thử thách. Các nghệ sĩ phải tự mình giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản tại quán cà phê ở Hà Nội.

Hwang Jung Min, ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc với hàng loạt tác phẩm đình đám như Ode to My Father, Veteran và The Himalayas, đã khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé". Với tài năng diễn xuất xuất chúng, anh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như Rồng Xanh và Chuông Vàng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn sao Running Man thân quen như Yoo Jae Suk, Yang Se Chan và Ji Suk Jin tại Việt Nam càng khiến khán giả thích thú. Các nghệ sĩ đều để lại ấn tượng tốt về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực đa dạng và hấp dẫn.

''Tình đầu'' của Kim Soo Hyun bất ngờ cưới

Theo Allkpop, nữ diễn viên Jo Bo Ah lên xe hoa vào ngày 12/10. Đám cưới tổ chức tại khách sang trọng ở Gwangjin-gu, Seoul.

Hôn lễ của nữ diễn viên được tổ chức một cách kín đáo và ấm cúng, chỉ có sự hiện diện của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể không phải người trong giới giải trí, được cho là một nhân viên văn phòng. Tài tử Beak Jong-won, Kim Sung-joo đã đến chúc mừng bạn diễn cũ.

''Tình đầu'' của Kim Soo Hyun bất ngờ cưới.

Trước đó, Jo Bo Ah từng bày tỏ mong muốn kết hôn vào đầu những năm 30 tuổi. Cô muốn lập gia đình, sống một cuộc sống bình yên, và giờ đây ước mơ của nữ diễn viên đã thành hiện thực.

Tuy nhiên, việc Jo Bo Ah kết hôn đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó, chưa từng có thông tin nào về việc cô đang hẹn hò.

Jo Bo Ah là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Cô ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2012, với bộ phim truyền hình Flower Band của đài tvN. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều phim: Mỹ nhân ngư, Nhiệt độ tình yêu, Công tố viên quân sự, Tình yêu này bất khả kháng…Sắp tới, cô sẽ tái xuất trong bộ phim truyền hình cổ trang lãng mạn của Netflix Tangeum đóng cùng cùng Lee Jae Wook. Jo Bo Ah khẳng định, dù kết hôn nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Lisa ''đối đầu'' 2 thành viên BTS tại EMAs 2024

Lễ trao giải MTV Europe Music Awards 2024 đã chính thức công bố danh sách đề cử, hứa hẹn một đêm trao giải đầy sôi động tại Vương quốc Anh. Sự kiện này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng fan Kpop.

Lisa của BlackPink đã có một năm thành công rực rỡ khi nhận được tới bốn đề cử tại lễ trao giải. Với bản hit New Woman hợp tác cùng Rosalía, cô nàng đã xuất sắc lọt vào cả hai hạng mục Video xuất sắc nhất và Hợp tác xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Lisa còn được đề cử cho giải Biggest Fan và Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất.

Cuộc đua tranh giành giải Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất năm nay hứa hẹn sẽ khốc liệt.

Không kém cạnh, LE SSERAFIM cũng ghi dấu ấn với ba đề cử, bao gồm Ca khúc mới xuất sắc nhất, Ca khúc gây chú ý nhất và Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất.

Cuộc đua tranh giành giải Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất năm nay hứa hẹn sẽ khốc liệt với sự góp mặt của những cái tên đình đám như Jimin, Jungkook (BTS), LE SSERAFIM, Lisa, NewJeans và Stray Kids.

Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu năm 2024 sẽ được phát sóng trực tiếp từ Manchester vào ngày 10/11.