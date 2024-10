Sao Hàn 15/10: Đẳng cấp của Song Hye Kyo, thành viên BTS bị lừa tiền

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 15/10

Đẳng cấp của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo và Chaumet một lần nữa chứng minh mối quan hệ hợp tác bền chặt. Mới đây, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Chaumet, Coisy Eloïse, đã đăng tải lại hình ảnh cùng Song Hye Kyo, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Bà còn gửi lời nhắn nhủ tới Song Hye Kyo: "Kỷ niệm tuyệt vời, nhớ bạn, sớm ngày gặp lại". Trước tình cảm này, Song Hye Kyo cũng nhanh chóng đáp lại: "Yêu bạn rất nhiều". Lời nhắn đầy tình cảm của bà Coisy Eloïse dành cho nữ diễn viên càng khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Song Hye Kyo và nhãn hàng.

Giám đốc truyền thông toàn cầu của Chaumet, Coisy Eloïse, đã đăng tải lại hình ảnh cùng Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo không chỉ là đại sứ thương hiệu, mà còn là một người bạn thân thiết của Chaumet. Việc bà Coisy Eloïse luôn đích thân đón tiếp và chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết với Song Hye Kyo cho thấy vị thế đặc biệt của nữ diễn viên trong mắt lãnh đạo thương hiệu trang sức danh tiếng này.

Mối quan hệ hợp tác giữa Song Hye Kyo và Chaumet đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Kể từ khi trở thành đại diện toàn cầu của Chaumet vào năm 2018, Song Hye Kyo đã tích cực tham gia vào các chiến dịch truyền thông của thương hiệu và luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai bên mà còn góp phần nâng cao vị thế của cả Song Hye Kyo trên trường quốc tế.

Jimin (BTS) bị lừa gần 2 tỷ đồng

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, diễn viên hài Lee Jin Ho đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng khi tham gia đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp từ năm 2020. Hiện diễn viên này đang nợ hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak. Một số ngôi sao đã quyết định nộp đơn kiện Lee Jin Ho và khiếu nại yêu cầu giảm cát-sê của nam diễn viên sau này.

Vào năm 2022, Lee Jin Ho đã tiếp cận Jimin và hỏi vay 100 triệu won (1,83 tỷ đồng). Dù đã hứa sẽ trả lại trong vòng một tuần, Lee Jin Ho vẫn không thực hiện đúng cam kết. Nhận thấy đàn anh không có ý định trả tiền, Jimin không làm căng mà chỉ nói: "Hãy trả lại em trong vòng 10 năm".

Jimin (BTS) bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh Jimin, Lee Jin Ho cũng đã vay tiền từ các thành viên chương trình Knowing Bros. Trong số họ, Lee Soo Geun mất nhiều tiền nhất, lên đến hàng chục triệu won. Lee Jin Ho thậm chí còn lợi dụng danh nghĩa của Lee Soo Geun để vay tiền những người xung quanh, khiến Lee Soo Geun phải bỏ tiền túi ra trả.

Trên trang cá nhân, Lee Jin Ho thú nhận bắt đầu chơi cờ bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020 và gây ra 1 khoản nợ khổng lồ. Diễn viên 38 tuổi tỏ ra hối hận: "Tôi đã tỉnh táo muộn màng nhờ những lời khuyên nghiêm túc của người quen và nỗi sợ không được làm công việc yêu thích nữa. Tôi đã bỏ cờ bạc, nhưng cần sự giúp đỡ tài chính từ nhiều người.

Tôi đang đều đặn trả tiền hàng tháng và sẽ nỗ lực để trả hết, kể cả đến khi chết. Tôi thấy rất có lỗi với những người đã tin tưởng cho tôi vay tiền. Mỗi khi có cuộc gọi đến, tim tôi đập thình thịch vì sợ bị đòi nợ. Mỗi ngày tôi đều căng thẳng lo sợ sự việc bại lộ".

Hiện ê-kíp sản xuất Knowing Bros đang xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định có loại bỏ Lee Jin Ho khỏi chương trình hay không.

Jang Shin Young lần đầu lên tiếng về bê bối ngoại tình của chồng

Nữ diễn viên Jang Shin Young lần đầu lên tiếng sau bê bối ngoại tình của chồng Kang Kyung Joon trong chương trình My Little Old Boy của đài SBS

"Quyết định xuất hiện trong chương trình không phải là điều dễ dàng. Có nhiều bài viết về chương trình này hơn tôi nghĩ. Tôi cũng mất tự tin vì nghĩ rằng có thể mình không nên xuất hiện vào lúc này. Mặc dù tôi nghĩ có lẽ vẫn chưa đến lúc, tôi cũng lấy hết can đảm để đến đây, hy vọng mọi người sẽ hiểu", nữ diễn viên nói.

Jang Shin Young cũng đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn cùng các con trai: "Đã có nhiều thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tôi đã mất cân bằng nhưng tôi đã nỗ lực hết sức để trở lại với con người bình thường của mình. Tôi không thể thay đổi điều gì đã xảy ra, vì vậy tôi chỉ có thể xây dựng lại gia đình cho tương lai".

Jang Shin Young lần đầu lên tiếng về bê bối ngoại tình của chồng.

Thời điểm đó, nhiều khán giả lo lắng vợ con Kang Kyung Joon có thể chịu tổn thương sâu sắc sau khi tin nhắn mùi mẫn nam tài tử gửi cho nhân tình bị phanh phui. Nữ diễn viên bày tỏ niềm biết ơn và chia sẻ phản ứng của con trai.

"Nhiều người lo lắng cho con trai lớn của tôi. Chúng tôi đến sông Hàn và nói về tình hình. Tôi nói với con rằng tôi muốn con tin tưởng và chờ đợi tôi. Tôi yêu cầu con không đọc hoặc nghe bất cứ điều gì bây giờ, và tôi sẽ nói với con mọi thứ sau, một cách trung thực. Con tôi đã chờ đợi tôi. Tôi rất tiếc và cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nói về điều đó hơn là tiếp tục che giấu.

Vì vậy, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi đã giải thích mọi thứ với con. Tôi đã cởi mở hỏi mà không che giấu điều gì. Tôi nghĩ rằng điều này có thể tàn nhẫn với các con, nhưng rồi con tôi đã chấp nhận điều đó", Jang Shin Young nói thêm. Cô cho biết con trai ủng hộ cô nhưng cậu bé vẫn cần thời gian.