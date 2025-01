Sao Hàn 20/1: Hyun Bin bối rối khi được tỏ tình, Jung Hae In nhảy rào ở sự kiện

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 20/1.

Hyun Bin ngượng ngùng khi được fan tỏ tình

Sức hút của tài tử Hyun Bin một lần nữa được chứng minh khi anh gặp gỡ người hâm mộ tại Đài Loan (Trung Quốc) trong chuyến công tác. Những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Một đoạn clip ngắn ghi lại cuộc gặp gỡ cho thấy rõ sự phấn khích của một fan nữ khi có cơ hội gặp gỡ thần tượng. Không chỉ chụp ảnh kỷ niệm, cô gái còn mạnh dạn tạo dáng hình trái tim và bày tỏ tình cảm với Hyun Bin bằng tiếng Hàn: "Anh, em yêu anh".

Hyun Bin ngượng ngùng khi được fan tỏ tình.

Phản ứng của Hyun Bin trước lời "tỏ tình" bất ngờ này đã "đốn tim" cộng đồng mạng. Nam diễn viên tỏ ra khá ngượng ngùng nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. Biểu cảm này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến, cho thấy sức hút khó cưỡng của Hyun Bin dù anh đã kết hôn và là cha của một cậu con trai.

Hyun Bin và Son Ye Jin bén duyên qua phim điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử vào năm 2018. Năm 2020, cặp đôi tái hợp trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Đến tháng 1/2021, họ công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Cặp sao Hàn lên xe hoa vào tháng 3/2022. Đến cuối năm 2022, họ đón quý tử đầu lòng. Mới đây, hai vợ chồng tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng mừng con trai tròn 2 tuổi.

Lisa khoe dáng đồng hồ cát

Lisa tiếp tục "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nghỉ dưỡng mới nhất được đăng tải trên Instagram cá nhân. Trước đó, idol đã thu hút sự chú ý với những bức ảnh bikini nóng bỏng tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Lần này, Lisa khoe thân hình đồng hồ cát quyến rũ trong một chiếc váy dệt kim tuyệt đẹp, tạo dáng bên khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Loạt ảnh được Lisa chú thích Mùa hè tháng 12 đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau hai ngày đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 7 triệu lượt thích và 33 nghìn bình luận. Người hâm mộ không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ và thần thái sang chảnh của cô, ví cô với một nàng tiên cá bước ra từ biển cả.

Lisa "đốt mắt" với loạt ảnh nghỉ dưỡng, khoe dáng "đồng hồ cát"

Lisa (tên thật Lalisa Manoban) là thành viên người Thái Lan duy nhất của nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK, nổi tiếng với khả năng rap, vũ đạo điêu luyện và gu thời trang cá tính. Cô cũng khẳng định khả năng solo qua một số sản phẩm âm nhạc. Lisa đang ráo riết chuẩn bị cho màn ra mắt album solo đầy đủ đầu tiên trong sự nghiệp dự kiến phát hành vào ngày 28/2.

Jung Hae In "nhảy rào" tại sự kiện thời trang

Nam diễn viên Jung Hae In vừa trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện của nhà mốt Dolce&Gabbana diễn ra ở Milan, Italy vào ngày 19/1. Diện bộ vest màu đỏ tía nổi bật, anh được đánh giá cao về phong cách lịch lãm, cổ điển và sang trọng.

Điểm nhấn trong trang phục của anh là chiếc sơ mi vest được cách điệu với phần cổ khoét sâu, khéo léo khoe vóc dáng săn chắc. Chiếc trâm cài áo hình hoa tinh tế càng làm tăng thêm vẻ lịch thiệp và thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của ngôi sao Hàn Quốc.

Jung Hae In gây tranh cãi với màn "nhảy rào" tại sự kiện thời trang.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Jung Hae In nhảy qua hàng rào để giao lưu với người hâm mộ gây ra những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng hành động này không phù hợp với một sự kiện trang trọng, lại có phần mạo hiểm. Dù vậy, phần lớn người hâm mộ vẫn bày tỏ sự thích thú vì cho rằng đây là biểu hiện của sự thân thiện và gần gũi.

Jung Hae In bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn, ở tuổi 27, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khởi đầu với những vai phụ trong các bộ phim như Cô dâu thế kỷ, Ba chàng lính ngự lâm, Blood và vai cameo trong Reply 1988, Yêu tinh, Jung Hae In dần khẳng định vị thế của mình qua các vai chính ấn tượng trong Chị đẹp mua cơm cho tôi, Tune in for Love, Đêm xuân,Snowdrop.

Anh được biết đến với lối diễn xuất giàu cảm xúc, đa dạng cùng tính cách thân thiện, đáng yêu.