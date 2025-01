Sao Hàn 19/1: Song Hye Kyo hé lộ cuộc sống trong biệt thự triệu USD

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 19/1.

Song Hye Kyo hé lộ cuộc sống đời thường

Mới đây, nữ diễn viên hàng đầu Song Hye Kyo khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại chính ngôi nhà thông qua video trên kênh YouTube của Kang Min Kyung.

Trong video, Song Hye Kyo mời cô bạn thân Kang Min Kyung, đến thăm và ở lại qua đêm. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, Song Hye Kyo xuất hiện thoải mái và tự nhiên trong không gian riêng tư.

Buổi sáng, nữ diễn viên bắt đầu ngày mới với tách cà phê – thói quen không thể thiếu. Kang Min Kyung trêu chọc: "Không hề có chuyện giống như các nữ diễn viên khác thường nói: 'Mỗi sáng tôi chỉ ăn nửa quả táo thôi'". Song Hye Kyo liền bật cười đáp lại: "Tuyệt đối không. Tôi nhất định phải ăn cơm".

Câu nói này phá tan những định kiến về chế độ ăn kiêng khắt khe của các ngôi sao, cho thấy một Song Hye Kyo chân thực và gần gũi. Khi được hỏi về thực đơn buổi sáng, Song Hye Kyo chia sẻ rằng cô thường tự nấu ăn tại nhà, đặc biệt là khi cần giữ dáng.

Cuộc sống tối giản của Song Hye Kyo được hé lộ.

Đoạn video cũng hé lộ không gian sống sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng của Song Hye Kyo. Được biết, nữ diễn viên đang sống trong một biệt thự đơn lập tại khu vực Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul – một trong những khu vực đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản, với không gian rộng rãi và thoáng đãng. Song Hye Kyo còn thiết kế một khoảng sân rộng để làm nơi thư giãn và tiếp khách. Theo đó, tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, còn tầng 2 được dành riêng cho không gian riêng tư của nữ diễn viên. Đây là nơi cô nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Những khoảnh khắc đời thường được Song Hye Kyo chia sẻ mang đến cho người hâm mộ cái nhìn cận cảnh hơn về cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu, đồng thời thể hiện sự gần gũi và giản dị của cô ngoài đời.

Fan cuồng theo dõi Jaejoong

Mới đây, Kim Jaejoong chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng của mình với fan cuồng, khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình.

Jaejoong tiết lộ một câu chuyện đáng sợ về một fan cuồng đặc biệt. Người này không tiếc tiền bạc để được tiếp cận thần tượng gần nhất. Thậm chí, fan cuồng này mua căn hộ ở tòa nhà đối diện với nhà của Jaejoong và sử dụng kính viễn vọng để theo dõi anh hàng ngày. Vì vậy, nam ca sĩ phải sống trong tình trạng cảnh giác cao độ, luôn phải kéo rèm cửa kín mít ngay cả trong chính ngôi nhà của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Jaejoong còn kể về một lần anh mua chiếc siêu xe Ferrari với hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của fan cuồng.

Tuy nhiên, hành động này lại phản tác dụng khi fan cuồng kia cũng ngay lập tức tậu chiếc xe tương tự, thậm chí còn nhanh hơn, để tiếp tục bám theo anh. Dù Jaejoong kể lại câu chuyện bằng giọng điệu hài hước, nhưng những gì anh trải qua thực sự khiến người nghe không khỏi kinh hãi.

Jaejoong ám ảnh 20 năm vì fan cuồng.

Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí, Jaejoong hiếm khi có được những ngày tháng yên bình vì vấn nạn fan cuồng. Anh từng bị fan cuồng đột nhập vào ký túc xá, giật mình tỉnh giấc khi thấy họ đứng ngay trước mặt.

Đáng sợ hơn, có lần anh đang ở trong nhà thì bất ngờ nhận được một bức ảnh chụp lén chính mình từ phía sau. Những hành động xâm phạm đời tư trắng trợn này gây ra những tổn thương tâm lý không nhỏ cho nam ca sĩ.

Thành viên The KingDom bê bối đời tư

Ngày 18/1 vừa qua, GF Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc The KingDom thông báo thành viên Hwon rời nhóm vì lý do cá nhân. Như vậy, The KingDom sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên gồm Dann, Arthur, Mujin, Louis, Ivan và Jahan.

Mặc dù công ty quản lý không đưa ra lý do cụ thể, nhưng nhiều khán giả cho rằng quyết định này liên quan đến những cáo buộc bê bối đời tư của Hwon. Nam thần tượng sinh năm 2002, gia nhập The KingDom vào năm 2022 sau khi thành viên Chiwoo rời nhóm.

Hwon rời nhóm sau cáo buộc làm trai bao.

Tuy nhiên, năm 2024, Hwon vướng vào cáo buộc bỏ rơi cô gái sau khi có quan hệ tình cảm và bị tố cáo làm việc tại host bar, một loại hình dịch vụ giải trí dành cho phụ nữ giàu có. Sau khi những cáo buộc này xuất hiện, Hwon tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian dài.

Việc Hwon rời nhóm khiến nhiều người nhớ lại trường hợp của Chiwoo, người cũng rời The KingDom vào ngày 25/5/2022 với lý do tương tự là “vấn đề cá nhân”. Điều này đặt ra nhiều nghi vấn về công tác quản lý nghệ sĩ của GF Entertainment.