Sao Hàn 18/11: Tài tử Song Seung Hun ngỏ ý cầu hôn 'nữ hoàng cảnh nóng'

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 18/11

Song Seung Hun ngỏ ý cầu hôn ''nữ hoàng cảnh nóng''

Sau thành công của bộ phim Obsessed, tài tử Song Seung Hun và nữ diễn viên Jo Yeo Jeong đã tái hợp trong dự án phim mới Hidden Face. Nếu như trong Obsessed, cả hai vào vai vợ chồng thì ở Hidden Face, Song Seung Hun - Jo Yeo Jeong sẽ hóa thân thành một cặp đôi đã đính hôn. Cả hai đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn của mình trong chương trình Halmyungsoo.

Khi được hỏi về cảm nhận lúc đóng vợ chồng với Jo Yeo Jeong trên màn ảnh, Song Seung Hun hài hước nói: "Tôi luôn cảm thấy tồi tệ vì mình đã lừa dối cô ấy". Host Park Myung Soo gợi ý Song Seung Hun và Jo Yeo Jeong nên phát triển tình cảm từ trong phim ra ngoài đời thật: "Hai người không thể kết hôn ngoài đời thật hay sao? Vì cả hai đều đã bên nhau hai lần rồi mà".

Song Seung Hun ngỏ ý cầu hôn ''nữ hoàng cảnh nóng'' Jo Yeo Jeong.

Jo Yeo Jeong bày tỏ: "Ồ, tôi chưa bao giờ nghe thấy điều này trước đó". Còn Song Seung Hun lại nhìn cô bạn diễn xinh đẹp và phát biểu: "Sao mình không thử xem?". Lời ngỏ ý của Song Seung Hun dành cho Jo Yeo Jeong đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Hiện tại cả hai đều độc thân và hoàn toàn có thể phát triển mối quan hệ gắn bó, gây dựng một gia đình.

Song Seung Hun gia nhập làng giải trí từ năm 1995, nổi tiếng qua loạt phim Anh và em, Hạnh phúc bên nhau, Trái tim mùa thu, Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng... Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh là một trong những ngôi sao giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Anh từng công khai hẹn hò diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi nhưng đã chia tay, hiện kín tiếng chuyện yêu đương.

Jisoo lên tiếng sau khi bị chỉ trích

ELLE Hàn Quốc đã công bố gương mặt trang bìa số tháng 12 là Jisoo. Trong phỏng vấn với tạp chí này, nữ thần nhà BLACKPINK đã có những tâm sự đầy cảm xúc về con đường nghệ thuật, đặc biệt là về những dự án sắp tới của mình.

Theo đó, khi nhận được câu hỏi về sự khác biệt khi làm diễn viên so với ca sĩ, Jisoo cho biết rằng mặc dù hai lĩnh vực này đều có sự khác biệt, nhưng cả hai đều có trách nhiệm riêng: "Chỉ có sự khác biệt về năng lượng thể hiện trong từng khoảnh khắc, nhưng cả hai đều đòi hỏi sự cam kết và cống hiến lâu dài, vì vậy gánh nặng trách nhiệm là như nhau.

Tuy nhiên, khi tôi nhận được một kịch bản hay, tôi cố gắng gặp đạo diễn và có nhiều cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ điều quan trọng là đảm bảo hướng đi của chúng tôi thống nhất, vì chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trong một thời gian dài".

Jisoo lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì tập trung vào diễn xuất.

Khi được hỏi về việc phát hành nhạc solo mới, Jisoo chia sẻ: "Có rất nhiều thứ tôi phải nghiên cứu và quyết định, từng thứ một. Thật thách thức nhưng thú vị, và tôi nhận ra có bao nhiêu người đang giúp tôi. Điều đó làm cho kết quả thậm chí còn có ý nghĩa hơn, tôi nghĩ vậy. Tôi không thể chờ để chia sẻ nó với mọi người".

Sau khi rời YG, Jisoo đang tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô có một năm bận rộn với nhiều dự án phim lớn. Bên cạnh việc tham gia các dự án phim như The Prophet: Omniscient Reader và Newtopia, cô còn đang được cân nhắc cho một vai diễn trong Monthly Boyfriend.

Tuy nhiên, quyết định tập trung vào diễn xuất của Jisoo đã khiến không ít fan cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí nhiều người còn chỉ trích Jisoo. Bởi lẽ, kể từ sau Flower, họ đã chờ đợi một sản phẩm âm nhạc mới. Người hâm mộ mong muốn được thấy cô nàng hoạt động sôi nổi hơn trên sân khấu âm nhạc.

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" nói về tin đồn săn trai trẻ

Á hậu Go Hyun Jung từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với "Thái tử Samsung" Chung Yong Jin. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô đã dốc toàn lực cho sự nghiệp diễn xuất, mong muốn được các con nhìn thấy mình trên màn ảnh nhỏ.

Việc thường xuyên xuất hiện bên cạnh các nam diễn viên trẻ tuổi như Ha Jung Woo, Jo In Sung đã khiến hình ảnh của Go Hyun Jung bị một số khán giả đặt những nghi vấn về mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên trong vlog mới nhất, "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" đã đính chính tin đồn này. Cô nói: "Chuyện săn trai trẻ, chuyện tôi đi khắp nơi rồi hẹn hò với các diễn viên trẻ hay gì đó? Kiểu như, điều đó thật vô lý".

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ danh hiệu có được, cô bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc. Go Hyun Jung trở nên nổi danh khắp xứ Hàn nhờ loạt tác phẩm thành công như Đồng hồ cát, Lòng mẹ biển cả, Nữ hoàng Seon Deok, Mask Girl...

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" nói về tin đồn săn trai trẻ.

Về đời tư, Go Hyun Jung kết hôn với Chung Yong Jin - phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul vào năm 1995. Cuộc hôn nhân này đã từng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Go Hyun Jung. Tuy nhiên, cô phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất và đối mặt với không ít khó khăn sau ly hôn, trong đó có việc mất quyền nuôi con và bị cản trở trong việc trở lại làng giải trí.

Trải qua nhiều năm chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí. Theo nữ diễn viên, cô quyết tâm vực lại sự nghiệp "để các con có thể nhìn thấy mẹ qua tivi". Đến nay, Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng dù chồng cũ đã tái hôn từ năm 2011.

Dù bị gia tộc Samsung đối xử tệ bạc nhưng Go Hyun Jung không căm ghét chồng cũ. Trên thực tế, Go Hyun Jung yêu con người Chung Yong Jin và sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì người yêu. Ngôi sao Mask Girl bộc bạch về lý do ly hôn: "Tôi nghĩ chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ. Chúng tôi không còn hẹn hò nữa mà chuyển sang trạng thái kết hôn. Nếu tôi tìm hiểu nhiều hơn và gặp anh ấy khi tôi trưởng thành hơn một chút, tôi nghĩ mình đã có thể đáp ứng được kỳ vọng, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi không thể làm được".