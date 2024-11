Sao Hàn 16/11: Sao nam bị tống tiền 101 lần; Rosé tiết lộ bạn trai ghen tuông

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 16/11

Hé lộ về người bạn trai độc hại của Rosé

Mới đây, Rosé (BLACKPINK) đã livestream hé lộ 1 số ca khúc trong album sắp ra mắt rosie. Cô "nhá hàng" 6 ca khúc, lần lượt là Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3 AM, Not The Same và 2 Years. Trong đó, ca khúc Toxic Till The End thu hút sự chú ý vì lời bài hát được cho là hé lộ về mối quan hệ độc hại mà Rosé từng trải qua.

Cụ thể lời bài hát được Rosé chia sẻ: "Đây chính là bản chất thật của mối quan hệ đôi ta, độc hại ngay từ lúc bắt đầu. Tôi chẳng thể giả vờ là mình không biết. Khi anh gặp bạn bè tôi, anh còn chẳng thèm cố gắng kết nối với họ. Nhưng tôi đã phớt lờ điều này. Anh ghen tuông, chiếm hữu và thật khéo léo trong việc thao túng người khác. Thành thật mà nói, anh ấn tượng đấy. Anh khiến tôi rơi vào cái bẫy của anh...".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Paper Magazine (Mỹ), Rosé chia sẻ rằng cô đã chịu nhiều tổn thương khi rơi vào 1 mối quan hệ độc hại ở độ tuổi 20.

Ca khúc "Toxic Till The End" trong album mới được cho là hé lộ về mối quan hệ độc hại mà Rosé từng trải qua.

"Tôi nghĩ mình đủ may mắn để trải qua một vài mối quan hệ, giống như bao cô gái đôi mươi bình thường. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi chẳng khác mấy so với những cô bạn gái bình thường hay một cô gái 23 tuổi nào đó. Nếu nghe các bài hát của tôi, bạn sẽ thấy mình dễ dàng đồng cảm, đặc biệt là nếu đã từng trải qua một mối quan hệ như thế.

Không nhất thiết phải là mối quan hệ yêu đương với bạn trai, mà có thể là bất cứ mối quan hệ nào mang tính tiêu cực, độc hại. Những năm tháng đôi mươi thật sự không dễ dàng. Đó là lúc bạn dễ tổn thương nhất, bối rối, hào hứng nhưng cũng giận dữ với cuộc đời. Đây là điều tôi muốn truyền tải trong âm nhạc", thành viên nhóm BLACKPINK tâm sự.

Những chia sẻ của Rosé đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi hình dung ra một mối quan hệ đầy tổn thương mà cô từng trải qua. Nhiều fan cho rằng ca khúc Gone, ra đời vào năm 2019, chính là tiếng lòng của Rosé khi cô đang chìm đắm trong nỗi buồn chia ly.

Rosé từng vướng tin đồn hẹn hò nhiều mỹ nam của showbiz như Cha Eun Woo, Kang Dong Won, Loren, Mark Tuan (GOT7),... Tuy nhiên, công ty quản lý của nữ ca sĩ đều lên tiếng phủ nhận.

Junsu (JYJ) bị tống tiền 101 lần

Một vụ việc gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc vừa được phanh phui khi nữ streamer "A" trên Afreeca TV bị cáo buộc tống tiền ca sĩ Kim Junsu 101 lần với số tiền lên đến 15,2 tỷ đồng. Theo tờ Munhwa Ilbo, nữ streamer này đã lợi dụng đoạn ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư để đe dọa và buộc nam ca sĩ phải đưa tiền.

Trong quá trình điều tra, A đã thú nhận rằng cô ta tống tiền Kim Junsu với mục đích để có tiền mua ma túy. Thực tế, A đang phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến ma túy khác đang được xét xử tại Tòa án Trung tâm Seoul.

Junsu (JYJ) bị streamer tống tiền 101 lần, với số tiền lên đến 15,2 tỷ đồng.

Công ty quản lý Palmtree Island đã chính thức lên tiếng xác nhận vụ việc tống tiền nhắm vào Kim Junsu và khẳng định rằng nam ca sĩ hoàn toàn vô tội. Công ty cho biết, nữ streamer A đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và thậm chí còn đe dọa sẽ hủy hoại danh tiếng của Kim Junsu.

"A thậm chí còn nói: 'Kim Junsu không làm gì sai, nhưng sự thật là người nổi tiếng sẽ phải chịu đòn chí mạng ngay khi có vài bài báo. Kim Junsu rồi sẽ không thể xuất hiện trên truyền hình, không có cách nào khôi phục hình ảnh. Ngược lại, tôi không có gì để mất'" - Palmtree Island viết trong thông cáo báo chí. Công ty này cho biết Kim Junsu quyết định tố cáo A sau khi biết cô gái này tống tiền nhiều nạn nhân khác, chứ không chỉ riêng anh.

Nam thần tượng bị fan cuồng tấn công, phải nhập viện

Tờ News1 đưa tin nam ca sĩ Sunwoo của nhóm nhạc thần tượng The Boyz bị fan cuồng hành hung, phải nhập viện. Sự việc trên xảy ra vào ngày 9/11 khi Sunwoo trở về ký túc xá sau khi kết thúc lịch trình. Anh vừa mở cửa thì bất ngờ bị một fan cuồng trốn trong cầu thang thoát hiểm tiếp cận.

Cảm thấy bị đe dọa đến an toàn bản thân, Sunwoo đã báo cáo sự việc với nhân viên công ty. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế fan cuồng, cả nam ca sĩ và các nhân viên đều bị tấn công. Fan cuồng sau đó đã bị bắt giữ và giao cho phía cảnh sát. Trong khi, nam thần tượng cùng một số nhân viên phải nhập viện để kiểm tra và điều trị.

Sunwoo - thành viên của The Boyz bị fan cuồng tấn công, phải nhập viện.

Sau đó, Sunwoo lên tiếng: “Tôi thực sự không bao giờ nghĩ rằng người đó là fan của mình. Họ âm thầm theo dõi tôi, xâm phạm và tấn công tôi. Tôi sẽ không thương xót, thấu hiểu và tha thứ cho họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Đại diện của IST Entertainment cho biết sẽ theo dõi tình trạng sức khoẻ của nam thần tượng. Công ty khẳng định sẽ không khoan nhượng đối với các hành vi bất hợp pháp, bao gồm cả việc xâm phạm quyền riêng tư, và sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để xử lý.