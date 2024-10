Sao Hàn 11/10: Nhan sắc mê hoặc, làn da đẹp không tì vết của công chúa Kpop

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 11/10

Công chúa Kpop Jang Wonyoung lộ làn da đẹp không tì vết

Mới đây, tham dự một sự kiện thời trang, công chúa Kpop Jang Wonyoung khiến dân mạng xôn xao với loạt ảnh cận mặt đến không tỳ vết. Dù chụp zoom sát mặt nhưng có thể thấy, làn da của công chúa Kpop đẹp tuyệt đối, mịn màng và trắng sáng.

Thậm chí, những khuyết điểm thường thấy như mụn đỏ, thâm sạm hay ngay cả lỗ chân lông cũng không hề hiện hữu trên làn da của cô, cho thấy cô nàng chăm da rất tốt mới hoàn hảo được như vậy.

Làn da đẹp không tì vết của công chúa Kpop.

Làn da trắng hồng, căng bóng như thủy tinh của Jang Wonyoung đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết đằng sau làn da hoàn hảo của cô nàng chính là chế độ sinh hoạt lành mạnh và quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt. Dù lịch trình bận rộn, cô nàng vẫn luôn dành thời gian chăm sóc bản thân để có được làn da khỏe mạnh.

Xuất thân từ chương trình sống còn đình đám Produce 48, Jang Wonyoung đã nhanh chóng trở thành một trong những nữ thần tượng được yêu thích nhất. Với sự nghiệp solo và hoạt động cùng nhóm IVE, cô nàng liên tục gặt hái được những thành công vang dội.

Cô cũng là một biểu tượng thời trang được giới trẻ yêu thích. Mọi trang phục, phụ kiện mà cô nàng sử dụng đều nhanh chóng trở thành xu hướng. Sức ảnh hưởng của Wonyoung lan rộng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Bị anti-fan 'ném đá', sao nam hạng A bị rối loạn hoảng sợ

Diễn viên Jung Hae In vừa xuất hiện trên chương trình truyền hình You Quiz on the Block. Tại đây, anh đã chia sẻ về khoảng thời gian đầy áp lực vì đọc những lời chỉ trích trên mạng xã hội.

Nam diễn viên nhớ lại khoảng thời gian anh phải chịu đựng những bình luận ác ý là ở thời điểm anh vừa đóng xong bộ phim Chị đẹp mua cơm cho tôi với Son Ye Jin. Sự nổi tiếng bất ngờ ập đến khiến Jung Hae In choáng ngợp và cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Bị anti-fan 'ném đá', sao nam hạng A từng bị rối loạn hoảng sợ.

“Vì nhận được sự quan tâm mà không có sự chuẩn bị trước nên tôi bị quá tải và mất ngủ trầm trọng. Tôi không hề hạnh phúc. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu và sự quan tâm, nhưng tôi không có kinh nghiệm đón nhận nó, nên tôi không biết làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ tôi cần thời gian để tìm ra con đường của mình" - Jung Hae In chia sẻ.

Bên cạnh đó, nam diễn viên phải đối diện với những bình luận ác ý. Anh nói: “Lúc đó tôi 31 tuổi, ở độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Vì vậy khi gặp những lời chỉ trích, tôi cảm giác như đó là tất cả những gì tồn tại trên thế giới. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh phải liên tục đứng trước ống kính máy quay và bị phán xét. Có thời điểm tôi rất sợ hãi những bình luận ác ý. Đó là lúc tôi suy nghĩ về chính sự tồn tại của mình”.

Việc đọc tất cả những bình luận ác ý khi đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Jung Hae In: "Có một thời gian tôi không ra khỏi nhà và sống như một người ẩn dật. Tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi rất sợ gặp gỡ mọi người”.

Sau nhiều năm tham gia diễn xuất, Jung Hae In đã thay đổi quan điểm và có thêm kinh nghiệm để đối diện với những lời công kích. Anh tâm sự: "Bây giờ tôi biết rằng có những người ủng hộ mình và cũng có những người không thích mình. Nếu họ đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi nhận ra mình không thể được tất cả mọi người yêu mến, nên tôi quyết định sẽ cố gắng hết mình vì những người yêu thương tôi".

Jisoo (Blackpink) thay đổi diện mạo

Ngày 10/10, Jisoo chia sẻ hình ảnh mới với mái tóc nâu sáng khiến nhan sắc càng thêm phần nổi bật. Người hâm mộ bất ngờ trước diện mạo này của thành viên BlackPink.

Những năm đầu ra mắt, nữ thần tượng đã từng thử một số màu tóc sáng như tím, đỏ. Nhưng vài năm gần đây, Jisoo gần như chỉ trung thành với mái tóc đen, trái ngược Rosé - luôn gắn liền với màu tóc vàng bạch kim.

Vì vậy, người hâm mộ suy đoán Jisoo đang có một dự án mới cần thay đổi tạo hình, có thể liên quan đến phim ảnh hoặc âm nhạc.

Jisoo thay đổi diện mạo.

Trong bài đăng trên Bubble, Jisoo đã chính thức xác nhận về sản phẩm solo sắp tới của mình và màn tái xuất của BlackPink. Nữ thần tượng chia sẻ: "“Giờ thì các thành viên đã phát hành nhạc và gặp mọi người thường xuyên, không phải rất vui sao? Mình hiểu cảm giác của Blinks ngay lúc này. Mọi người chắc đều đang nghĩ rằng, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi".

Thông tin này khiến fan phấn khích và háo hức chờ đợi. Jisoo cũng bày tỏ sự nhớ nhung và mong muốn được gặp gỡ các Blink sớm nhất.

Cô chia sẻ: "Hãy chờ mình nhé. Mình cũng sẽ cho ra mắt một thứ gì đó khiến các bạn vui vẻ và thấy xứng đáng với công sức chờ đợi của các bạn. Danh sách phát của các bạn sẽ đầy ắp các bài hát mới. Chúng mình sắp phát hành rất nhiều bài hát solo và chúng mình cũng sẽ trở lại với tư cách là một nhóm.

Mình nhớ các bạn rất nhiều. Mình đã làm việc chăm chỉ và làm hết sức. Nhưng mình có chút buồn vì chúng ta vẫn không gặp nhau thường xuyên được. Chúng ta hãy sớm gặp nhau theo ý muốn của mình nhé”.