Sao Hàn 10/10: Song Hye Kyo giữ khoảng cách với bạn trai 'tin đồn' kém 11 tuổi

Song Hye Kyo xa cách bạn trai ''tin đồn''

Song Hye Kyo xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của bạn thân Park Hyo Joo, thu hút sự chú ý của truyền thông. Đáng chú ý, bạn trai "tin đồn" của nữ diễn viên là Jang Ki Yong cũng có mặt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cả hai trong bức ảnh chung khiến nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ thực sự của họ.

Song Hye Kyo xa cách bạn trai ''tin đồn'' Jang Ki Yong.

Trước đó, cả hai vướng nghi vấn hẹn hò trong thời gian quay phim Now we are breaking up. Sau đó, Jang Ki Yong đi nhập ngũ, Song Hye Kyo còn được cho là đã cùng ê-kíp phim đến tận doanh trại để thăm anh. Đứng trước những tin đồn này, cả hai diễn viên đều giữ im lặng, không hề có động thái lên tiếng đính chính hoặc giải thích.

Dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng hiện tại, Song Hye Kyo vẫn đang độc thân. Mới đây, Song Hye Kyo khéo léo chia sẻ về cuộc sống nhằm phủ nhận các tin đồn hẹn hò. "Tôi là người cần có thời gian cho riêng cho bản thân mình. Khi tôi ở một mình, tôi xem phim, nghe nhạc, lau dọn nhà cửa, chăm sóc chó và đi dạo, tận hưởng thời gian của riêng mình. Khi tôi ở cùng bạn bè, tôi hoàn toàn tập trung vào họ và thời gian trôi qua một cách vui vẻ".

Sau khi ly hôn Song Joong Ki, cô tập trung vào sự nghiệp và dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Gần đây, cô nhận lời góp mặt trong bộ phim Black Nuns - phần tiếp theo của bộ phim kinh dị The Priests (2015).

Thành viên 2NE1 bị chỉ trích vì Jennie

Dara vừa chia sẻ loạt ảnh ấm áp hậu concert tái hợp của 2NE1 trên tài khoản cá nhân. Hình ảnh các thành viên YG như G-Dragon, BABYMONSTER đến ủng hộ đã chứng minh tình cảm gắn bó của gia đình YG.

Thành viên 2NE1 bị chỉ trích vì Jennie.

Điều đáng chú ý là trong loạt ảnh "gia đình YG" mà Dara chia sẻ, Jennie hoàn toàn "mất tích". Dù có mặt tại concert, nhưng thành viên BlackPink lại không xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào bên cạnh các chị gái 2NE1. Việc Dara không đăng ảnh cùng Jennie đã khiến cộng đồng fan phẫn nộ. Hàng loạt bình luận tiêu cực đã được để lại dưới bài đăng của cô nàng. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, có lẽ Dara đã vô tình bỏ sót Jennie hoặc có lý do đặc biệt nào đó.

Hành động của Dara đã vô tình trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Việc cô không đăng ảnh cùng Jennie, kết hợp với phát ngôn trước đây về việc fan chuyển sang thích BlackPink, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai nữ thần tượng.

Trước đó, Jennie đã không ngần ngại thể hiện tình cảm với đàn chị 2NE1 bằng cách tham dự concert và hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của buổi diễn. Thế nhưng, việc cô lại không xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào cùng Dara đã khiến nhiều fan cảm thấy hụt hẫng

JungKook (BTS) từ chối trình diễn tại Super Bowl 2024

Tạp chí The New Yorker vừa tiết lộ một thông tin thú vị: Usher đã từng ngỏ lời mời Jungkook (BTS) cùng mình trình diễn ca khúc Standing next to you tại Super Bowl Halftime Show năm 2024. Đây là một màn kết hợp đầy bất ngờ, bởi trước đó, cả hai đã từng hợp tác trong bản remix của chính bài hát này.

Tuy nhiên, Jungkook đã không thể tham gia Super Bowl Halftime Show cùng Usher vì đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ hội đứng chung sân khấu với một huyền thoại âm nhạc như Usher và trình diễn trước hàng triệu khán giả quả là một điều đáng tiếc cho cả Jungkook và người hâm mộ.

JungKook (BTS) từ chối trình diễn tại Super Bowl 2024.

Vì Jungkook không thể góp mặt nên những khách mời cùng Usher trình diễn tại Super Bowl 2024 bao gồm: will.i.am, Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris và HER.

Jungkook của BTS nhập ngũ vào tháng 12/2023, dự kiến sẽ xuất ngũ vào tháng 6/2025. Trong khoảng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, tuy không xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào nhưng JungKook vẫn thường xuyên phát hành sản phẩm âm nhạc dành tặng người hâm mộ.

Gần đây, nam ca sĩ còn ra mắt bộ phim tài liệu mang tên Jungkook: I am still, ghi lại chặng hành trình 8 tháng chuẩn bị cho màn ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo, được khán giả đón nhận.