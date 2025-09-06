Sắc vóc không kém hoa hậu của Thiếu tá làm MC thuyết minh ở đại lễ 30/4 và 2/9

Tổ MC cho Lễ diễu binh, diễu hành dịp Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) gồm 13 thành viên, trong đó có 10 quân nhân (8 chính thức, 2 dự bị) và 3 nhân sự của VTV.
Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ là nữ MC được giao nhiệm vụ dẫn chương trình tại đại lễ. Điều đặc biệt khi trước đó, cô là một trong những MC thuyết minh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50).
Với nhiệm vụ A80, Ngọc Vũ tiết lộ từng ra Hà Nội sơ tuyển toàn quân vào giữa tháng 6, vượt qua 30 ứng viên để có mặt tại sự kiện trọng đại này.
Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ sinh năm 1992 tại Quảng Nam. Cô hiện công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7. Là một trong những gương mặt vinh dự được giao trọng trách đảm nhận giọng nữ đại diện cho miền Nam, Ngọc Vũ nói bản thân rất tự hào và hạnh phúc.
Thiếu tá Ngọc Vũ bén duyên với công việc dẫn chương trình khi về Đoàn văn công Quân khu 5 làm việc. Trước đó, cô xuất thân là diễn viên múa.
Cơ duyên đến với nghề MC cũng rất tình cờ. Trong lần đơn vị thiếu người dẫn chương trình, Ngọc Vũ được tin tưởng cho thử sức. Không qua trường lớp chính quy, cô học nghề từ các anh chị đi trước và gắn bó đến nay.
Từ nhiệm vụ A50 tới A80, nữ Thiếu tá trau dồi được những kinh nghiệm quý báu. Trước đó, nữ quân nhân xinh đẹp từng đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền tại đơn vị.
Ngoài đời, Thiếu tá Ngọc Vũ gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, chiều cao nổi bật 1m7. Nhiều người nhận xét Ngọc Vũ xinh đẹp không hề kém các mỹ nhân showbiz.
Ngọc Vũ thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp ngọt ngào, phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô cho rằng, tinh thần tích cực chính là bí quyết để bản thân trẻ trung, rạng rỡ.
Trên trang cá nhân, nữ Thiếu tá cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống bình yên, giản dị.
