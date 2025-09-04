Quay phim Lê Bảo Hân tiết lộ 'áp lực kinh hoàng' khi ghi hình đại lễ A80

(VTC News) -

Tối 3/9, trên Facebook cá nhân, quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ về kỷ niệm được VTV mời tham gia trong ê-kíp ghi hình nhiệm vụ A80.

Lê Bảo Hân cho biết anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ DOP Vũ Trung Kiên - một đại diện của VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam). Sau khi tự giới thiệu, anh Vũ Trung Kiên ngỏ ý mời anh tham gia dự án ghi hình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quay phim Lê Bảo Hân (bên trái) tiết lộ cơ duyên hợp tác cùng VTV.

Ban đầu, Lê Bảo Hân có phần hoài nghi, thậm chí nghĩ rằng có thể nhầm lẫn.

Sau hơn một tháng, Lê Bảo Hân nhận thêm cuộc gọi từ anh Nghiêm Bá Hoài - Trưởng phòng Quay phim của VFC. Đây là người trực tiếp phụ trách thiết lập các cú máy đặc biệt cho A80. Anh thông báo Lê Bảo Hân đã được lựa chọn.

Tiếp theo đó là những chuỗi ngày tính toán chi tiết, kỹ lưỡng từng chút một của anh cùng ê-kíp để những cú quay “cắt đoàn 180 độ” được hoàn hảo nhất. Trong quá trình hợp luyện và tổng duyệt, ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng thời gian của từng khối diễu binh, diễu hành.

Khi được dặn dò phải cẩn thận vì "khoảng cách giữa người hùng và tội đồ dân tộc chỉ cách nhau một bước chân", Lê Bảo Hân thừa nhận anh chịu "áp lực tinh thần kinh hoàng" sau lời nói đó.

Tuy nhiên, vượt qua áp lực, khó khăn và mang tinh thần cống hiến hết mình vì Đại lễ, nhà quay phim này đã theo 11 khối quan trọng trong kịch bản và 4 khối quay các cú máy “cắt đoàn 180 độ”, ngoài ra có bổ sung thêm một số cú máy phát sinh không nằm trong kịch bản. Tất cả các cú máy đều tạo nên những cảm xúc ấn tượng trong lòng khán giả.

Anh thừa nhận bản thân phải chịu nhiều áp lực để có những hình ảnh chất lượng.

Trong ngày tổng duyệt, mọi thứ càng thêm căng thẳng. Khu vực an ninh siết chặt, các vị trí đặt máy bị giới hạn. Nhưng khi khoác máy quay Trinity lên người, Lê Bảo Hân cho biết anh gần như quên đi mọi quy định, chỉ tập trung theo sát từng khối diễu binh.

Anh nhớ lại: “Mỗi cú chạy cắt đoàn thành công là tôi mừng ra mặt. Có lúc đạo diễn đổi kế hoạch đột ngột, hô 'cắt đoàn' thay vì 'trung cảnh', nhưng tôi may mắn không hề vấp một lỗi nào".

Khi được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, cảm xúc trong Lê Bảo Hân vỡ òa. Tất cả mọi người trong ê-kíp đều hò hét vì đã thành công.

Anh thừa nhận đây là dự án đem lại áp lực tinh thần kinh khủng nhất trong sự nghiệp. Nhưng đồng thời, cũng là trải nghiệm đáng giá nhất trong sự nghiệp.

“Đời người làm nghề Steadicam chắc chỉ có một lần được tham gia sự kiện như vậy. Đáng giá từng giây từng phút. Có lẽ đây là cột mốc huy hoàng của chúng ta trong cả sự nghiệp làm nghề.

Hẹn gặp các anh vào A100 nếu chúng ta còn đủ sức và còn dám làm lần nữa", anh khẳng định.

Nhà quay phim Lê Bảo Hân (biệt danh Steadihan) là đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP.HCM. Lê Bảo Hân sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo. Đáng chú ý nhất, Lê Bảo Hân là người thành thạo sử dụng steadicam - thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình. Thời gian qua, Lê Bảo Hân từng đảm nhận nhiều dự án lớn như cú one shot mở màn phim Bố già (2021), Mai (2024) của Trấn Thành, các TVC nhãn hàng, trailer Vietnam's Next Top Model 2025, hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi... Anh từng 15 năm làm việc với HKFilm, hãng sản xuất và đồng sản xuất nhiều phim Việt nổi tiếng.