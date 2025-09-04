Điều ít biết về 'người đàn ông đặc biệt' luôn theo sát Mỹ Tâm nhiều năm qua

(VTC News) -

Những ngày qua, Mỹ Tâm là tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tổ chức ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Bên cạnh nữ ca sĩ, người đàn ông kề cận Mỹ Tâm, che chắn cho nữ ca sĩ, ân cần quạt mát, chăm lo từng chút một cho cô giữa đám đông cũng được khán giả quan tâm.

Khoảnh khắc nam vệ sĩ kề cận bên Mỹ Tâm trong dịp đại lễ A80 gây chú ý.

Người đàn ông này không ai khác đó chính là vệ sĩ lâu năm của Mỹ Tâm, tên Nguyễn Văn Tùng (biệt danh Tùng Yuki). Người vệ sĩ này có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm hàng chục năm qua.

Ngoài đời thường, Mỹ Tâm thân mật gọi ông là “bố”. Hai người gắn bó trong công việc nhiều năm. Nữ ca sĩ từng khẳng định “chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để dựa dẫm, ôm vịn khi đến những nơi đông người”.

Tùng Yuki là vệ sĩ riêng của Mỹ Tâm suốt nhiều năm qua.

Vệ sĩ Tùng Yuki sinh trưởng trong gia đình nghèo có 5 người con tại Gia Lai. Từ nhỏ ông theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này chuyển lên sống tại TP.HCM. Ban đầu ông học lớp kỹ thuật, làm về cơ khí. Để có tiền trang trải học phí ở trường nghề, Tùng Yuki tranh thủ thời gian rảnh làm cho một công ty bảo vệ. Cuộc sống mưu sinh gian khó đưa ông đến với nghề vệ sĩ.

Ở vai trò vệ sĩ, ông cho thấy hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp, sự điềm đạm, khôn khéo. Ông nhận được nhiều ái mộ từ công chúng trong việc tháp tùng Mỹ Tâm, bảo vệ sự an nguy của ca sĩ để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Tùng Yuki là người đứng đầu công ty vệ sĩ có hàng nghìn thành viên. Ông từng chia sẻ về phương châm làm nghề “giải quyết công việc bằng quả đấm được bọc bằng nhung” bởi cần phải có sự mềm mỏng, thấu tình đạt lý, không ưu tiên việc động tay chân nhưng vẫn cần sự kiên quyết.

Mỹ Tâm gọi vệ sĩ của mình là bố.

Không chỉ là người đi theo tháp tùng, bảo vệ cho giọng ca “Họa mi tóc nâu” trong mọi sự kiện, ít ai biết ông còn là một diễn viên khá có tiếng.

Lần đầu ông chạm ngõ nghề diễn xuất là năm 2004, khi đảm nhận vai Danh trong Dốc tình. Sau này, nhiều đạo diễn cũng mời ông thử vai các dự án vì nhận thấy tố chất đóng phim của người vệ sĩ nổi tiếng.

Ông từng tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc... Trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm cũng mời ông vào vai bố của nhân vật do nữ ca sĩ đóng chính.

Bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông Tùng Yuki là Bí mật người thừa kế, phát sóng năm 2024.

Nhiều khán giả đặt biệt danh cho ông là "ông bố quốc dân" nhờ những vai diễn hiền hậu, gần gũi trên màn ảnh. Nam diễn viên từng chia sẻ, nghề vệ sĩ giúp ông kiếm sống, có thu nhập lo cho gia đình còn nghệ thuật là nơi ông tìm thấy niềm vui, sự thoải mái.

Tùng Yuki cũng là diễn viên quen mặt trên truyền hình.

Ngoài đóng phim, ông được mời đóng quảng cáo nhờ gương mặt hiền hậu, ngoại hình phong độ, mang đến cảm giác đáng tin tưởng.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ nghề vệ sĩ giúp ông kiếm sống, lo cho gia đình còn nghệ thuật là nơi ông tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, hai công việc bổ trợ cho nhau.

Nổi tiếng trên mạng xã hội, có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nhưng cuộc sống của Tùng Yuki bình dị.

Ở tuổi 63, ông sống thầm lặng, tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nam diễn viên cũng rất kín tiếng về đời tư. Ông ít chia sẻ về đời tư vì muốn bảo vệ sự riêng tư của vợ con. Thời gian rảnh, ông tập võ, đọc sách, cùng gia đình đi du lịch, làm thiện nguyện. Nam diễn viên còn rèn luyện sức khỏe bằng cách thường đến phòng gym, bơi lội hoặc chạy bộ.

Trong chương trình Ký ức tươi đẹp, ông từng chia sẻ sau này nếu mất đi, mong đừng ai biết tới. Ông sẵn sàng hy sinh vì lẽ phải và thấy vui lòng vì điều đó.