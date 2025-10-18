Hàn Quốc bắt kẻ tuyển dụng lừa đảo 'việc nhẹ lương cao'

Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tối 17/10/2025. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cảnh sát tỉnh Gyeongsang Bắc ngày 18/10 cho biết đối tượng bị bắt giữ là thanh niên hơn 20 tuổi, cầm đầu đường dây tuyển dụng lừa nạn nhân ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao. Nghi phạm được cho là cấu kết với một người đàn ông họ Hong, cũng ngoài 20 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc tạo điều kiện cho các tài khoản ngân hàng bất hợp pháp giao dịch.

Cảnh sát tình nghi đường dây tội phạm này có liên quan đến vụ sinh viên Hàn Quốc được phát hiện đã tử vong ở gần núi Bokor thuộc tỉnh Kampot của Campuchia hồi tháng 8, gần một tháng sau khi người này đến Campuchia tham dự triển lãm.

Chính quyền Campuchia tuyên bố nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của người này là bị ngừng tim do bị tra tấn và đau đớn về thể xác.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng ngày càng nhiều công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia bằng những lời mời việc nhẹ lương cao nhưng thực tế bị ép làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc và thường bị giam giữ và bạo lực từ các băng nhóm tội phạm.

Chính phủ Hàn Quốc đã cử một nhóm đặc nhiệm đến Campuchia để giải quyết những mối quan ngại ngày càng tăng về hoạt động tội phạm nhắm vào công dân nước này.

Theo kế hoạch, ngày 18/10 có một chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, để đưa 64 người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia về nước với cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Khi về đến Hàn Quốc, cảnh sát sẽ bắt giữ những người được hồi hương này để điều tra.

Một ngày trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lac cho biết hầu hết những người trở về nước phải đối mặt với cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc vì liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến, với lệnh bắt giữ được ban hành và một số người phải chịu lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol).

Theo ông Wi Sung Lac, Hàn Quốc có thể điều động thêm chuyến bay nếu có thêm người Hàn Quốc bị bắt giữ tại Campuchia. Đầu tuần này, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết khoảng 80 người Hàn Quốc có liên quan đến các vụ lừa đảo ở Campuchia vẫn mất tích hoặc không thể xác nhận được sự an toàn của họ.