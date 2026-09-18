Rước đèn đón hội, sắm thiết bị mới với loạt ưu đãi tại Viettel Store

(VTC News) -

Từ nay đến đến 29/9, chương trình “Rước đèn đón hội - Rinh máy giá hời” mang tới cho khách hàng rất nhiều đặc quyền ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, ở nhóm smartphone cao cấp, Samsung Galaxy Z Fold8 256GB được áp dụng mức giá 36.990.000 đồng khi khách hàng thu cũ đổi mới và trả góp qua Samsung Finance+. Thiết kế màn hình gập cùng không gian hiển thị lớn giúp sản phẩm hướng tới nhóm người dùng muốn kết hợp nhu cầu giải trí và làm việc trên một thiết bị.

Cùng thương hiệu Samsung, Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB có giá 24.490.000 đồng với điều kiện thu cũ đổi mới và trả góp qua Samsung Finance+. Galaxy S26 FE 128GB cũng được đưa vào chương trình với mức giá 14.790.000 đồng theo chính sách tương tự, tạo thêm lựa chọn ở nhiều tầm giá.

Không kém phần đa dạng, loạt smartphone OPPO cũng góp mặt trong chương trình. OPPO Find X9 Ultra 12GB/512GB có giá 39.340.000 đồng khi áp dụng thu cũ đổi mới. Trong khi đó, OPPO Reno16F 5G 8GB/256GB có giá 13.990.000 đồng và OPPO A6 8GB/256GB có giá 10.190.000 đồng, đều đi kèm chính sách thu cũ đổi mới.

Nếu ưu tiên một thiết bị có cấu hình cao nhưng mức đầu tư dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể tham khảo Xiaomi 17T 12GB/512GB với giá 15.690.000 đồng. Sản phẩm được hỗ trợ trả góp 0% và trợ giá thu cũ lên đến 3.000.000 đồng.

Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi Note 17 5G 4GB/128GB có giá 5.990.000 đồng, kèm chính sách thu cũ đổi mới tới 5.000.000 đồng. Tecno Pova Curve 2 5G 8GB/128GB có giá 8.690.000 đồng, tặng SIM cùng gói cước trị giá 200.000 đồng. VIVO Y21d 4GB/128GB có giá 6.990.000 đồng và cũng được tặng SIM kèm gói cước trị giá 200.000 đồng.

Với khách hàng tìm kiếm một mẫu máy có mức giá dễ tiếp cận, HONOR X7d 8GB/128GB được bán với giá 5.190.000 đồng, đồng thời áp dụng trả góp 0% và chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày theo chương trình.

Không chỉ smartphone, danh mục sản phẩm ưu đãi còn mở rộng sang các thiết bị đeo và phụ kiện. Huawei Watch GT6 46mm dây da có giá 4.390.000 đồng, phù hợp với người dùng muốn bổ sung smartwatch vào hệ sinh thái thiết bị cá nhân.

Ở nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí, loa Bluetooth iCore ISM59 kèm 1 micro có giá 490.000 đồng. Tai nghe Bluetooth chụp tai Havit H2590BT Pro được áp dụng mức giá 199.000 đồng, phù hợp để sử dụng khi nghe nhạc, xem nội dung hoặc liên lạc hằng ngày.

Với danh sách sản phẩm trải rộng từ smartphone cao cấp, máy tầm trung đến thiết bị đeo và phụ kiện, “Rước đèn đón hội - Rinh máy giá hời” mang đến thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng trong mùa mua sắm Trung Thu.

Chương trình diễn ra từ ngày 18/9 đến 29/9/2026. Do điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng sản phẩm, khách hàng nên kiểm tra cụ thể chính sách thu cũ đổi mới, trả góp và quà tặng trước khi mua.

Khách hàng có thể liên hệ hotline 1800 8123 hoặc đến Viettel Store gần nhất để được tư vấn sản phẩm và chính sách ưu đãi. Ngoài ra, có thể mua sắm trực tuyến tại đây.