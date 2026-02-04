Rực rỡ không gian phố bích họa Phùng Hưng trong Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026

Thực hiện Kế hoạch của UBND phường Hoàn Kiếm về tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty cổ phần Đồng Xuân được giao tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 nhằm phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền. Chợ hoa diễn ra từ ngày 30/1 đến 20h ngày 16/2 (từ 12 đến 29 tháng Chạp), mở cửa hằng ngày từ 8h đến 22h, với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức với mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh những giá trị truyền thống trong đời sống người dân phố cổ Hà Nội, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Bính Ngọ.
Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần hình thành không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật cộng đồng, từng bước định hướng phát triển tuyến phố Phùng Hưng theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch gắn với không gian đi bộ khu phố cổ và hoạt động chợ hoa Tết hằng năm.
Từ mô hình chợ hoa Hàng Lược quen thuộc, năm nay không gian tổ chức được mở rộng nhằm tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách. Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được bố trí trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và đặc biệt là tuyến phố bích họa Phùng Hưng - nơi được xác định là điểm nhấn nổi bật của mùa chợ hoa năm nay.
Trên phố bích họa Phùng Hưng, không gian được trang trí rực rỡ với nhiều cụm tiểu cảnh, mô hình mang đậm không khí Tết.
Ban tổ chức bố trí khoảng 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và tranh dân gian.
Tại đây, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như hát xẩm, viết thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he, tô vẽ tranh Đông Hồ, vẽ mô hình ngựa hay trải nghiệm vẽ socola 3D.
Trong những ngày đầu diễn ra Chợ hoa Xuân, không gian phố bích họa Phùng Hưng thu hút đông đảo gia đình, người trẻ và du khách quốc tế đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.
“Tôi từng tham quan phố bích họa Phùng Hưng trước đây, nhưng năm nay không gian Tết được tổ chức quy mô và có nhiều hoạt động hơn. Đi dạo ở đây cảm nhận rõ không khí Tết Hà Nội rất khác”, chị Ngọc Anh, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan, mua sắm, Ban tổ chức không bố trí gian hàng dưới lòng đường các tuyến Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Mã và Hàng Rươi. Các khu vực được phân chia rõ ràng theo từng không gian gồm chợ hoa Tết, khu làng nghề truyền thống và không gian nghệ thuật dân gian, bảo đảm lối đi thông thoáng cho người dân.
Bên cạnh đó, công tác trang trí, chiếu sáng được triển khai đồng bộ trên các tuyến phố với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh hoa và mô hình trang trí tại các nút giao thông, công trình kiến trúc và khu vực bích họa Phùng Hưng, góp phần tạo nên diện mạo Tết sinh động cho khu phố cổ.
Trong thời gian diễn ra chợ hoa, các tuyến phố liên quan được tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông hợp lý. Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại phố Phùng Hưng và các tuyến lân cận.
UBND phường Hoàn Kiếm cũng thành lập tổ kiểm tra liên ngành nhằm giám sát hoạt động kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an ninh, an toàn cho người dân.
Lễ khai mạc Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 6/2 tại khu vực tam giác ngã năm Hàng Lược - Hàng Cót - Phùng Hưng. Ban tổ chức kỳ vọng chợ hoa năm nay sẽ đón khoảng 25.000 - 35.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm trong những ngày giáp Tết.
