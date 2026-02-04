Đi hội chợ sắm Tết, khách còn được du xuân xuyên Việt

Theo thiết kế tổng thể, hội chợ được tổ chức như hành trình du xuân xuyên Việt, hội tụ các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo, với 9 phân khu chính. Hành trình bắt đầu từ Không gian TP.HCM, tiếp nối qua khu Du xuân quê hương - sản vật bốn phương, Nông sản Việt, Xuân Thịnh vượng, khu triển lãm chuỗi giá trị dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, không gian Tết sum vầy Hà Nội, Tinh hoa văn hóa Việt Nam, khu ẩm thực trải nghiệm ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” và kết thúc tại không gian Sắc Xuân Việt trưng bày hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh phục vụ mua sắm Tết.