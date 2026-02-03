Hà Nội mang không gian Tết truyền thống đến Hội chợ Mùa Xuân 2026

Với các nghệ nhân làng nghề, việc tham gia hội chợ còn mang ý nghĩa quảng bá, gìn giữ nghề truyền thống. Bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, cho rằng hội chợ tạo điều kiện để nghề truyền thống được giới thiệu trực tiếp tới công chúng. “Khách đến gian hàng thường hỏi rất kỹ về cách làm, về làng nghề. Điều đó cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị phía sau sản phẩm”, bà Hạnh nói.