Rộ tin Toyota Land Cruiser sắp có thêm bản hybrid mới

(VTC News) -

Theo chuyên trang ô tô Creative Trend từ Nhật Bản, Toyota có thể sẽ cung cấp một hệ truyền động mới cho dòng Land Cruiser LC300 tại thị trường nội địa. Đây sẽ là tùy chọn mới bổ sung cho bản máy xăng và diesel vốn đang bị hạn chế nguồn cung tại Nhật Bản.

Khả năng cao sẽ là bản hybrid tự sạc (HEV) từng ra mắt tại Trung Đông. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều đồn đoán về sự xuất hiện của phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV).

Nếu khả năng này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên dòng Land Cruiser có cấu hình PHEV. Xe có thể sử dụng kết hợp động cơ V6 3.5L với mô-tơ điện công suất lớn, mang đến hiệu năng vượt trội cả trên đường nhựa lẫn off-road.

Pin dung lượng cao hơn sẽ cung cấp một quãng đường di chuyển thuần điện đủ dùng trong đô thị, trong khi động cơ đốt trong vẫn đảm bảo khả năng đi xa ở những nơi thiếu trạm sạc.

Tuy nhiên, lợi ích này đi kèm một số đánh đổi. Việc bổ sung hệ thống pin PHEV lớn hơn sẽ làm tăng trọng lượng xe, đồng thời khiến không gian nội thất và khoang hành lý có thể bị thu hẹp.

Do đó, Land Cruiser PHEV dự kiến chỉ có cấu hình 5 chỗ, với dung tích chứa đồ giảm so với các bản còn lại. Bình xăng cũng có thể nhỏ hơn mức 80 lít trên bản xăng và 68 lít trên bản HEV hiện tại. Để so sánh, Toyota Alphard bản xăng có bình 75 lít, bản HEV là 60 lít, còn bản PHEV giảm chỉ còn 47 lít.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về một chiếc Toyota Land Cruiser có cấu hình PHEV. Ngay từ năm 2023, hãng được cho là đã nghiên cứu nhiều giải pháp truyền động cho dòng Land Cruiser 250 (Prado), gồm PHEV, thuần điện và cả hydro.

Trở lại với Land Cruiser LC300, dòng SUV này ra mắt lần đầu vào năm 2021, dựa trên kiến trúc TNGA-F. Ban đầu, xe chỉ có hai tùy chọn động cơ V6 là máy xăng tăng áp kép 3.5L và diesel tăng áp 3.3L.

Đến năm 2025, Toyota bổ sung bản hybrid tự sạc, kết hợp động cơ V6 với một mô-tơ điện cho tổng công suất 457 mã lực, trở thành biến thể Land Cruiser mạnh nhất từ trước đến nay.

Ở thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser LC300 được bán ra với duy nhất tùy chọn máy xăng tăng áp V6 3.5L, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe nhập khẩu từ Nhật Bản, có mức giá từ 4,58 tỷ đồng.