Toyota Việt Nam tung 'đòn bẩy kép': Bán xe cũ giá tốt, mua xe mới ưu đãi 'khủng'

(VTC News) -

Giải quyết nỗi lo đổi xe: Tiết kiệm thời gian, yên tâm về giá

Thông thường, hành trình đổi xe cũ, mua xe mới thường mất khá nhiều thời gian, từ việc tìm nơi bán xe uy tín, kiểm tra, định giá cho đến các thủ tục pháp lý cho đến việc chọn xe mới sao cho phù hợp với công việc, nhu cầu, khả năng kinh tế và nuôi xe lâu dài cũng là bài toán đáng suy ngẫm. Tại hệ thống đại lý hoạt động Toyota Sure, việc bán xe cũ, mua xe mới trở nên dễ dàng hơn.

Toyota Sure - Trung tâm xe đã qua sử dụng uy tín của Toyota - giúp khách hàng bán xe cũ, mua xe mới Toyota với thủ tục nhanh gọn và chăm sóc tận tâm.

Khi mang chiếc xe cũ đến đại lý chính hãng, các chuyên gia của T-Sure sẽ kiểm tra theo quy trình chuẩn, định giá và thu mua với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Sự liên kết chặt chẽ giữa các đại lý Toyota và T-Sure giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm về giá trị chiếc xe của mình.

Bên cạnh việc thu mua xe cũ với giá tốt, Toyota còn tạo điều kiện tối đa để khách hàng sở hữu xe mới với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khi bán xe cũ để mua Veloz Cross hoặc Avanza Premio theo hình thức trả góp qua T-Sure, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm, trong 6 tháng đầu tiên.

Với khách hàng bán xe cũ mua phiên bản hybrid của những mẫu xe Corolla Cross, Yaris Cross và Innova Cross có thể lựa chọn một trong ba gói ưu đãi độc quyền, bao gồm: Ưu đãi lãi suất từ 1,49%/năm, quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng, hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm (hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước) và dán kính miễn phí. Chương trình nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường.

Sở hữu Veloz Cross phiên bản kỷ niệm 30 năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Anh Nguyễn Văn Nam (Hà Nội), một khách hàng vừa đổi chiếc xe hãng khác sang Veloz Cross, chia sẻ: “Ban đầu, tôi rất lo lắng về việc tìm nơi bán xe cũ uy tín. Tôi đã đăng lên nhiều hội nhóm nhưng chỉ dừng lại ở việc hỏi han chứ chưa giao dịch trực tiếp. May mắn, tôi được người bạn giới thiệu về hệ thống T-Sure.

Tôi mang xe đến, được các bạn kiểm tra chi tiết và định giá rất hợp lý. Không chỉ vậy, họ còn hỗ trợ làm thủ tục bán xe cũ và mua xe mới một cách chuyên nghiệp. Cuối cùng, tôi bán được xe với giá tốt, mua luôn chiếc Veloz Cross rộng rãi phục vụ công việc và còn được hưởng ưu đãi lãi suất thấp chỉ 1,49%/năm”.

Món quà tri ân đặc biệt: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

Bên cạnh chương trình đổi xe cũ, Toyota Việt Nam còn “chiêu đãi” khách hàng hàng loạt ưu đãi khác nhân dịp tháng kỷ niệm năm thứ 30 có mặt tại Việt Nam. Một trong những chính sách nổi bật nhất là ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe “quốc dân” Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Đây là một món quà vô cùng giá trị, giúp khách hàng tiết kiệm tới 54 triệu đồng khi mua Vios; 75 triệu đồng khi mua Veloz Cross và gần 70 triệu đồng khi mua Avanza Premio.

Với khách hàng Nguyễn Văn Nam, anh không chỉ bán được xe cũ với giá mong muốn, mua trả góp Veloz Cross với lãi suất thấp mà còn được miễn thuế trước bạ và tặng bảo hiểm thân vỏ. Tiết kiệm được hàng chục triệu đồng, hưởng nhiều chính sách tốt từ đại lý, mua được chiếc xe rộng rãi hơn và cũng không phải chịu áp lực tài chính hàng tháng, anh Nam cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để những ai có ý định mua xe Toyota nên đưa ra quyết định.

Yaris Cross - mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tiếp - tục gây chú ý tại các sự kiện trưng bày xe trong tháng 9, với phiên bản đặc biệt và ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ.

Không chỉ dành ưu đãi cho các mẫu xe lắp ráp trong nước, Toyota còn áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe nhập khẩu Yaris Cross và Corolla Cross. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ (trừ Corolla Cross Hybrid).

Tổng mức hỗ trợ tối đa khách hàng được hưởng khi mua Yaris Cross lên đến gần 49 triệu đồng, 51 triệu đồng với Corolla Cross 1.8V. Sự xuất hiện của hai mẫu xe này không chỉ làm phong phú dải sản phẩm của Toyota mà còn mang đến những lựa chọn trẻ trung, năng động, đặc biệt phù hợp với thế hệ khách hàng trẻ và xu hướng xe gầm cao lên ngôi*.

Trong suốt ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Toyota không chỉ mang đến những chiếc xe chất lượng mà còn góp phần đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô nước nhà. Từ chiếc xe đầu tiên xuất xưởng cho đến cột mốc 700.000 xe xuất xưởng và vượt 1 triệu xe bán ra, mỗi con số đều là lời nhắc nhở Toyota không ngừng nỗ lực, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng Việt.

Chào mừng sinh nhật thứ 30, Toyota Việt Nam còn ra mắt phiên bản đặc biệt với logo và dải decal đen đỏ độc đáo, số lượng giới hạn 1.000 xe, dành cho các dòng Vios, Veloz Cross và Yaris Cross. Đây là dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của hãng tại Việt Nam, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng và đối tác đã đồng hành trong suốt ba thập kỷ qua.

Với những bước đi vững chắc, sáng tạo và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, Toyota hứa hẹn sẽ tiếp tục là thương hiệu xe hơi được tin tưởng và yêu thích tại Việt Nam trong tương lai.

* Thông tin chi tiết về các ưu đãi của Toyota, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý Toyota gần nhất hoặc xem thêm tại đây.