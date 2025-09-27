Doanh số xe hybrid tăng gấp đôi, Toyota chốt kế hoạch sản xuất tại Việt Nam

(VTC News) -

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam Nakano Keita chia sẻ: “Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD”.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News về kế hoạch này, ông Nakano Keita cho biết, với mục tiêu trung hòa carbon, Toyota Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway), trong đó xe hybrid (HEV) hiện được xem là giải pháp thiết thực nhất.

"Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, giới thiệu các công nghệ xanh, đồng thời hợp tác với cơ quan quản lý, đối tác và cộng đồng để thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường, đầu tư vào hạ tầng, nhân lực và công nghệ, góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp ô tô", ông Nakano Keita chia sẻ.

Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam Nakano Keita. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thời gian gần đây, doanh số xe hybrid của Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đến hết tháng 8, doanh số xe hybrid đạt 4.907 xe với dải sản phẩm gồm 6 mẫu xe – 7 phiên bản trải dài trên nhiều phân khúc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tính đến nay, tổng cộng 18.731 xe Toyota hybrid đã được bán ra sau 5 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe Yaris Cross có phiên bản HEV duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV nhiều tháng qua. (Ảnh: TMV)

TMV hiện có nhà máy sản xuất tại tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích 310.000 m², tạo việc làm cho gần 1.500 lao động, trong đó gần 50% là người dân địa phương.

Ông Tiền Quốc Hào – Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á, kiêm Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á – cũng chia sẻ: “Việt Nam là một quốc gia với dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á - trao quà kỷ niệm 30 năm thành lập Toyota Việt Nam. (Ảnh: TMV)

Trải qua hành trình 30 năm, Toyota đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật: Thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt hơn 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng.

Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD. Hãng đã đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024. Gần 32 triệu USD được Toyota dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Hãng cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khi xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa.