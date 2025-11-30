Ra mắt Chủ tịch và 14 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khoá I

(VTC News) -

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 30/11 diễn ra phiên trọng thể tại phường Bình Dương.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên làm việc này, đoàn Chủ tịch đại hội thông qua báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất, thứ hai của đại hội; một số kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029; phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự Đại hội.

Các đại biểu phát biểu tham luận với chủ đề “MTTQ Việt Nam TP.HCM - Nơi trao gửi niềm tin”.

Những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029 và phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 được báo cáo, thông qua tại phiên làm việc này.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại phiên làm việc ngày 29/11, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 hiệp thương 146/168 ủy viên và Chủ tịch, 14 Phó Chủ tịch ủy ban nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - được hiệp thương tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội sáng nay sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức ra mắt đại hội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ra mắt ứng dụng “An sinh xã hội số TP.HCM” và tuyên dương tình nguyện viên tham gia khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; tiếp nhận hỗ trợ quỹ Vì người nghèo và nguồn cứu trợ TP.HCM; trao hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban.

Chiều 29/11, các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I đã nghe ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quán triệt các nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, gợi ý một số nội dung cần lưu ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp đó, đại hội chia làm 10 tổ để thảo luận, góp ý các giải pháp triển khai hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.